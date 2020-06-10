Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию страны до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Премьер Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

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