Экономика

News.ruNews.ruПремьер Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию страны до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
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Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

ТАСС07:58

Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года

Газета.Ru08:04

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

РИА Новости08:02

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Вести.Ru08:25

Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года

RT на русском07:55

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

РЕН ТВ07:50

Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года

Известия07:43
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

РИА Новости вчера в 15:04
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Здоровье

Жителей Липецкой области просят не ехать в Воронеж

10 июня на очередном заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе выступил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев.
Kursk.com 10:25
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой

В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera вчера в 06:46
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
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Игры

Sony запатентовала обновлённый интерфейс консоли

Документ посвящён обновлённому пользовательскому интерфейсу (UI) консоли, который схож с тем, что сейчас используется в PlayStation 4.
News.ru 08:38
Общество

ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов.
Эхо Москвы 11:32
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Здоровье

Шувалов прокомментировал обращение энгельсских медиков к Путину

В минздраве Саратовской области 10 июня замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов прокомментировал видеообращение энгельсских медиков к президенту России из-за отсутствия выплат.
АиФ Саратов 06:32
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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Здоровье

Главврач больницы Боткина предостерег от самолечения при коронавирусе

Главный врач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал об опасности самолечения при коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru 13:45
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Фигурное катание

Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт 09:06
10
Происшествия

В Сургуте полицейский при задержании женщины встал коленом на ее шею

Эхо Москвы 11:31
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Футбол

«Арсенал» проиграл «Брентфорду» в товарищеском матче

В турнирной таблице Чемпионшипа «Брентфорд» занимает четвертое место с 60-ю очками на счету, отставая от лидера «Лидса» на 11 баллов.
ODDS.ru 13:12
Авто

Skoda представила новый Octavia Scout

Компания Skoda дополнила гамму модификаций новой Октавии вседорожным исполнением Scout.
Autorating.ru 08:36
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
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Наука

Обнаружили предшественника Великой китайской стены

Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
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Политика

Эрдоган попросил Путина пустить россиян отдыхать в Турции

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина позволить россиянам ездить на отдых в Турцию.
Что происходит 10:11
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Футбол

Джордже Деспотович может перейти в «Сочи» или «Рубин»

Сербский форвард Джордже Деспотович попал в сферу интересов «Сочи» и «Рубина», утверждает футбольный инсайдер Иван Карпов.
Bookmaker-ratings.ru 13:47
Общество

Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина

Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь.
Российская газета 10:08
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
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Транспорт

Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня

Российская газета 13:38
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Интернет

Google удалил из Play Store более популярного конкурента TikTok

Google удалил из своего Play Store недавно обошедшее TikTok по числу загрузок приложение Zynn после обвинений последнего в плагиате, сообщает Financial Times (FT).
Ведомости 10:17
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Общество

Минстрой оценил потери от заморозки тарифов ЖКХ

Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал, что Минстрой обсуждает предложение не поднимать тарифы за услуги ЖКХ с 1 июля 2020 года.
Газета.Ru 13:34
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Происшествия

Слушание дела историка Соколова отложили из-за нового адвоката

Судебное заседание в отношении экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, отложили до 15 июня.
РБК вчера в 08:37
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Экономика

Российских бизнесменов освободили от налогов и взносов за 2 квартал

В России малый и средний бизнес, ИП и некоммерческие организации, которые пострадали от коронавируса, освободили от уплаты налогов и взносов за 2 квартал текущего года.
Кавказ Пост 13:51
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Происшествия

Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва рассказала о случае в баре с Ефремовым

Об инциденте с актёром Михаилом Ефремовым в одном из столичных заведений вспомнила возлюбленная защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Елизавета Федотова.
News.ru 05:12
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Здоровье

Ивановские власти оценили ситуацию с коронавирусом в области

Ивановская область, где пятый день подряд COVID-19 подтверждается более чем у ста пациентов, подходит к пику заболеваемости, рассказал в понедельник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
РИА Новости 08 июня в 08:14
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Политика

Путин поручил финансировать IT-отрасль за счёт госзаказов

Возможное выпадающее финансирование нужно заместить за счёт государственных заказов, пояснил президент.
REGNUM 08:37
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