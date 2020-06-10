Экономика

News.ruNews.ruПремьер Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию страны до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
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Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Вести.Ruвчера в 08:25

Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года

Известиявчера в 07:43

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

РИА Новостивчера в 08:02

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

ТАССвчера в 07:58

Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года

RT на русскомвчера в 07:55

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

РЕН ТВвчера в 07:50

Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года

Газета.Ruвчера в 08:04
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Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в оказании давления

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Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

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РИА Новости 09 июня в 15:04
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В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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Общество

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Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
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В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

Гладилину инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева, хотя адвокат проходит как свидетель по этому делу.
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Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц.
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Маск оценил статью Рогозина о Crew Dragon

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