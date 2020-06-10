Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию страны до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Премьер Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Политика Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в оказании давления Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.

Космос Космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо Российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне, сообщается на сайте Института космических исследований РАН в среду, 10 июня.

Общество ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 69

Футбол Игнашевич и Мусаев начнут обучение на лицензию Pro Тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич и тренер "Краснодара" Мурад Мусаев начнут обучение на лицензию Pro 16 июня.

Происшествия Михаил Ефремов отправлен под домашний арест Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ". 7,1K

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,3K

Общество В Омской области от коронавируса вылечились еще 36 человек По данным минздрава Омской области на сегодня, 11 июня, коронавирус подтвердился у 47 жителей региона: 36 случаев зафиксировано в Омске, по три новых случая — в Называевском и Большереченском районах, два — в Калачинском, по одному — в Усть-Ишимском, Муромцевском и Любинском районах.

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России. 1K

Общество Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле. 218

Происшествия В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин Гладилину инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева, хотя адвокат проходит как свидетель по этому делу. 19

Общество Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц. 2

Здоровье Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.

Космос Маск оценил статью Рогозина о Crew Dragon Основатель компании SpaceX Илон Маск дал оценку колонке главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. 309

Здоровье В омских больницах решили оптимизировать лаборатории Произойдёт оптимизация сети лабораторий с привлечением ведущей специализированной компании, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. 15

Фигурное катание Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. 11