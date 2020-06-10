Экономика
News.ruПремьер Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года
Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию страны до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
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Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка
Актуальные Новости 00:48
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Политика
Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в оказании давления
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
Газета.Ru вчера в 20:02
Политика
Глава Бурятии: Без обнуления сроков Путина олигархи поделят Россию
Глава Бурятии подчеркнул, что и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с Россией не будут считаться.
RuNews24.ru вчера в 23:31
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо
Российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне, сообщается на сайте Института космических исследований РАН в среду, 10 июня.
Известия вчера в 17:31
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
Футбол
Игнашевич и Мусаев начнут обучение на лицензию Pro
Тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич и тренер "Краснодара" Мурад Мусаев начнут обучение на лицензию Pro 16 июня.
Газета.Ru вчера в 21:51
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест
Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 09 июня в 14:34
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Общество
В Омской области от коронавируса вылечились еще 36 человек
По данным минздрава Омской области на сегодня, 11 июня, коронавирус подтвердился у 47 жителей региона: 36 случаев зафиксировано в Омске, по три новых случая — в Называевском и Большереченском районах, два — в Калачинском, по одному — в Усть-Ишимском, Муромцевском и Любинском районах.
Омскрегион вчера в 23:57
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Шоу-бизнес
Катя Лель сменила образ и стала похожей на 66-летнюю Любовь Успенскую
Paparazzi.ru вчера в 10:25
Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru вчера в 08:02
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС вчера в 07:46
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
Гладилину инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева, хотя адвокат проходит как свидетель по этому делу.
BFM.ru 01:06
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Происшествия
Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова
Интерфакс вчера в 12:52
Общество
Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц
Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц.
ITZine.ru 01:01
Здоровье
Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.
RT на русском вчера в 19:47
Космос
Маск оценил статью Рогозина о Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск дал оценку колонке главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
Коммерсантъ вчера в 20:20
Общество
Главврач Коммунарки поможет больным коронавирусом в Дагестане
Городовой вчера в 08:21
Здоровье
В омских больницах решили оптимизировать лаборатории
Произойдёт оптимизация сети лабораторий с привлечением ведущей специализированной компании, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
АиФ Омск вчера в 23:39
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Фигурное катание
Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
РБК вчера в 10:46
Армия и оружие
В Китае высоко оценили проведение испытаний «Арматы» в Сирии
Боевые испытания танка Т-14 в Сирии подарили "Армате" всемирную известность.
Российская газета 09 июня в 03:10
Общество
В Самарской области ожидается гроза с градом
Со ссылкой на Приволжское УГМС в самарском ГУ МЧС предупреждают, что днем и вечером сегодня, 11 июня, в регионе местами ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 17-22 метров в секунду.
SamRU.ru 00:46