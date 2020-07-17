Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПремьер Молдавии обсудил с Мишустиным вопрос получения кредита

Как сообщает пресс-служба молдавского правительства, на переговорах речь шла о подписании договора на выделение Россией кредита на сумму 200 миллионов евро для покрытия дефицита бюджета в Молдавии, образовавшегося из-за пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кику обсудил с Мишустиным возможность возобновления переговоров по кредиту

Sputnik Молдовавчера в 01:55

Премьеры РФ и Молдавии обсудили вопрос кредита Кишиневу в 200 млн евро

Аргументы и Факты17 июля в 17:07

Премьер Молдавии обсудил с Мишустиным вопрос получения кредита

Московский Комсомолец17 июля в 13:24

Премьер-министр Молдавии попросил у России кредит

REGNUM17 июля в 15:37

Премьеры РФ и Молдавии обсудили вопрос выделения республике кредита в €200 млн

ТАСС17 июля в 15:02

Россия и Молдавия провели переговоры о кредите

ИА Красная Весна17 июля в 15:39

Мишустин и премьер Молдавии обсудили подписание кредитного соглашения

РИА Новости17 июля в 13:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
1,5K
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
2K
Здоровье

Ученые назвали пять указывающих на рак симптомов

При своевременном обращении к медикам больной раком имеет шанс справиться с недугом и сохранить себе жизнь.
Evo-rus.com 02:10
4
Единоборства

Долидзе нокаутировал Ибрагимова в первом раунде на UFC Fight Night 172

Российский боец Хадис Ибрагимов проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе в первом раунде боя, состоявшегося в рамках UFC Fight Night 172, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Чемпионат вчера в 20:06
Общество

Ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистскую символику

Предприниматель и ведущий Первого канала Евгений Колесов был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики в логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является.
Lenta.ru 06:26
Армия и оружие

Пашинян назвал цель боев Азербайджана с Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что настоящей целью нападения Азербайджана на армянских пограничников была демонстрация военной силы и нападение на Карабах.
Суть событий вчера в 11:20
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
191
Политика

ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»

Европейский союз раскритиковал односторонние экономические санции, которые вводит США, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Национальная служба новостей вчера в 06:00
52
Единоборства

Чемпиону UFC Яну подарили автомобиль в Екатеринбурге

Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петру Яну подарили автомобиль в честь завоевания титула.
ТАСС Спорт 17 июля в 08:45
6
Политика

Иран не собирается передавать Китаю остров в Персидском заливе

Иран не собирается передавать Китаю остров Киш в Персидском заливе в рамках 25-летнего соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами.
Евразия Daily 17 июля в 10:42
Армия и оружие

Forbes: НАТО потеряла российскую подлодку в Ла-Манше

Газета.Ru 06:12
Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
64
Общество

Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС вчера в 03:18
340
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
2K
Армия и оружие

Минобороны Армении заявило об уничтожении трех танков противника

Ридус 03:48
144
Шоу-бизнес

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
15
Общество

Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь

Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах.
Российская газета 02:50
524
Космос

«Роскосмос» подтвердил данные о сверхбыстром полете «Прогресса» к МКС

Роскосмос подтвердил данные НАСА о "сверхбыстрой" схеме полета к МКС российского грузового корабля "Прогресс МС-15", запуск которого планируется на 23 июля.
РИА Новости вчера в 09:29
38
Происшествия

В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане

РБК 05:26
37
Космос

Crew Dragon покинет МКС 1 августа

Корабль SpaceX с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли вернётся на Землю после исторической миссии 2 августа.
Говорит Москва вчера в 04:29
20
Футбол

«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Олимп - Кубка России

"Зенит" и "Спартак" сразятся за выход в финал Олимп - Кубка России. "Газета.Ru" - о главных деталях принципиального противостояния.
Газета.Ru 02:14
Шоу-бизнес

Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера

Газета.Ru 05:55
74
Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
484
Футбол

«Спартак» может финансово обеспечить «Химкам» выход в РПЛ

Стал известен клуб, который (по слухам) может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ.Этим клубом является "Спартак".
Soccer.ru 17 июля в 17:03
Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Ведомости 05:03
2,3K
Политика

Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru вчера в 03:40
203
Политика

Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
1K
Кино

Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры

Авторы сериала "Чаки", повествующего об известной куклу убийце, выпустили первый тизер проекта.
Piter.tv 17 июля в 13:40
Культура

В Севастополе ко Дню ВМФ пройдут три дополнительных показа спектакля «Грифон»

С 15 июля на площадке Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе стартовал второй сезон спектакля «Грифон».
Севастополь.ру 04:28
Общество

В Каталонии умер писатель Хуан Марсе

РИА Новости 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
Политический кризис в МолдавииБольше новостей по теме
Главное