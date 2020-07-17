Политика
Московский КомсомолецПремьер Молдавии обсудил с Мишустиным вопрос получения кредита
Как сообщает пресс-служба молдавского правительства, на переговорах речь шла о подписании договора на выделение Россией кредита на сумму 200 миллионов евро для покрытия дефицита бюджета в Молдавии, образовавшегося из-за пандемии коронавируса.
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Кику обсудил с Мишустиным возможность возобновления переговоров по кредиту
Sputnik Молдовавчера в 01:55
Премьеры РФ и Молдавии обсудили вопрос кредита Кишиневу в 200 млн евро
Аргументы и Факты17 июля в 17:07
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Здоровье
Ученые назвали пять указывающих на рак симптомов
При своевременном обращении к медикам больной раком имеет шанс справиться с недугом и сохранить себе жизнь.
Evo-rus.com 02:10
Единоборства
Долидзе нокаутировал Ибрагимова в первом раунде на UFC Fight Night 172
Российский боец Хадис Ибрагимов проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе в первом раунде боя, состоявшегося в рамках UFC Fight Night 172, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Чемпионат вчера в 20:06
Общество
Ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистскую символику
Предприниматель и ведущий Первого канала Евгений Колесов был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики в логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является.
Lenta.ru 06:26
Армия и оружие
Пашинян назвал цель боев Азербайджана с Арменией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что настоящей целью нападения Азербайджана на армянских пограничников была демонстрация военной силы и нападение на Карабах.
Суть событий вчера в 11:20
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Политика
ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»
Европейский союз раскритиковал односторонние экономические санции, которые вводит США, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Национальная служба новостей вчера в 06:00
Единоборства
Чемпиону UFC Яну подарили автомобиль в Екатеринбурге
Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петру Яну подарили автомобиль в честь завоевания титула.
ТАСС Спорт 17 июля в 08:45
Политика
Иран не собирается передавать Китаю остров в Персидском заливе
Иран не собирается передавать Китаю остров Киш в Персидском заливе в рамках 25-летнего соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами.
Евразия Daily 17 июля в 10:42
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Общество
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Общество
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах.
Российская газета 02:50
Космос
«Роскосмос» подтвердил данные о сверхбыстром полете «Прогресса» к МКС
Роскосмос подтвердил данные НАСА о "сверхбыстрой" схеме полета к МКС российского грузового корабля "Прогресс МС-15", запуск которого планируется на 23 июля.
РИА Новости вчера в 09:29
Космос
Crew Dragon покинет МКС 1 августа
Корабль SpaceX с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли вернётся на Землю после исторической миссии 2 августа.
Говорит Москва вчера в 04:29
Футбол
«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Олимп - Кубка России
"Зенит" и "Спартак" сразятся за выход в финал Олимп - Кубка России. "Газета.Ru" - о главных деталях принципиального противостояния.
Газета.Ru 02:14
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Футбол
«Спартак» может финансово обеспечить «Химкам» выход в РПЛ
Стал известен клуб, который (по слухам) может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ.Этим клубом является "Спартак".
Soccer.ru 17 июля в 17:03
Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru вчера в 03:40
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
Кино
Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры
Авторы сериала "Чаки", повествующего об известной куклу убийце, выпустили первый тизер проекта.
Piter.tv 17 июля в 13:40
Культура
В Севастополе ко Дню ВМФ пройдут три дополнительных показа спектакля «Грифон»
С 15 июля на площадке Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе стартовал второй сезон спектакля «Грифон».
Севастополь.ру 04:28
Общество
В Каталонии умер писатель Хуан Марсе
РИА Новости 05:40