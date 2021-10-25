"Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Деръа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства", — говорится в сообщении.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой распространить меры поддержки бизнеса на компании из пострадавших отраслей, которые не входят в реестр МСП.
Процесс продажи шедевров из Эрмитажа сталинским правительством раскрыла доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Юлия Кантор в интервью «Ленте.ру».