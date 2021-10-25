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Премьер Молдавии высказалась за долгосрочный договор с «Газпромом»

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник, что власти страны хотят провести независимый аудит, чтобы подтвердить наличие долга перед "Газпромом".
РИА Новости
По итогам переговоров по новому контракту на поставки газа в Молдавию российская сторона сообщила о задолженности, которая составила $433 млн, а с учетом просрочки платежей - $709 млн.
ТАСС
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц.
РИА Новости
Спыну также сообщил, что 27 октября встретится в Санкт-Петербурге с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы продолжить обсуждение поставок газа.
RT на русском

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