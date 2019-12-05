Сроки такие, жесткие — в течение полугода все обсчитать и выдать предложения.

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.

Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Здоровье Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.

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Здоровье В Москву возвращаются опасные инфекции Корью обычно болеют невакцинированные дети в возрасте от 2 до 5 лет и взрослые, не переболевшие в детском возрасте или невакцинированные.

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Общество США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.

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Политика В МИДе прокомментировали заявление Киева о плане по Донбассу Как сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, заявление Киева о том, что Украина отгородится от Донбасса, если Россия не согласится на прекращение огня и обмен пленными на саммите в «нормандском формате», — контрпродуктивно.

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Общество Бывший гендиректор «СтройГАЗа» разразился обличительной речью в адрес алтайского сенатора 3 декабря состоялось очередное заседание арбитража по делу о банкротстве алтайского «СтройГАЗа», на котором неожиданно для присутствующих с обличительной речью выступил бывший гендиректор компании Евгений Ледин.

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