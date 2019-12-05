Политика
РИА НовостиПремьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
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Сроки такие, жесткие — в течение полугода все обсчитать и выдать предложения.
— Алексей Гордеев, российский политикLenta.ru вчера в 09:59
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Путин принял предложение о строительстве газопровода в Китай через Монголию
Экономика сегоднявчера в 10:14
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Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Происшествия
Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели
Здоровье
Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем
Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Происшествия
Прокурор запросил 3,5 года колонии участнику незаконной акции 27 июля
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Общество
Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском
Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Здоровье
В Москву возвращаются опасные инфекции
Корью обычно болеют невакцинированные дети в возрасте от 2 до 5 лет и взрослые, не переболевшие в детском возрасте или невакцинированные.
Общество
Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей
Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк публично извинился перед Джессикой Бил «за измену»
Американский певец и актер Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о романе с партнершей по съемочной площадке Алишей Уэйнрайт.
Авто
Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже
По словам Дениса Мантурова, серийная сборка Zetta будет налажена уже в первом квартале 2020 года.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
Общество
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
Общество
Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка
В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант".
Общество
Госдума ввела налог для самозанятых еще в 19 регионах
Госдума приняла закон о введении налога на самозанятых еще в 19 регионах.
Общество
«Ле Монд» сообщает о базе ГРУ в Альпах
По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Общество
Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно
Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Шоу-бизнес
Познер оставит обвинения Певцова без ответа
Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Политика
В МИДе прокомментировали заявление Киева о плане по Донбассу
Как сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, заявление Киева о том, что Украина отгородится от Донбасса, если Россия не согласится на прекращение огня и обмен пленными на саммите в «нормандском формате», — контрпродуктивно.
Культура
Шнурова взяли в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошёл в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
Общество
ГИБДД изменит систему сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует внести изменения в структуру сдачи экзамена на получение водительских прав.
Экономика
Пул IP-адресов РосНИИРОС оказался в чешской компании
Reliable Communications s.r.o. получила от РосНИИРОС примерно 490 тыс. IPv4-адресов, подсчитал "Ъ".
Гаджеты
Компания Huawei презентовала новые смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G
В общей сложности производитель представил три смартфона — Huawei Nova 6 5G, Nova 6 и Nova 6 SE, где последний самый простой, но сейчас речь пойдет о старших модификациях, оснащенных топовым «железом».
Общество
Бывший гендиректор «СтройГАЗа» разразился обличительной речью в адрес алтайского сенатора
3 декабря состоялось очередное заседание арбитража по делу о банкротстве алтайского «СтройГАЗа», на котором неожиданно для присутствующих с обличительной речью выступил бывший гендиректор компании Евгений Ледин.
Происшествия
Под Екатеринбургом горит склад с покрышками
Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.