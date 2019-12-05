Политика

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
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Алексей Гордеев
Сроки такие, жесткие — в течение полугода все обсчитать и выдать предложения.
— Алексей Гордеев, российский политикLenta.ru вчера в 09:59

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Монголии разрешили участвовать в строительстве газопровода Россия — Китай

Красная веснавчера в 16:53

На предложение по газопроводу через Монголию в КНР у Газпрома есть полгода

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Экономика сегоднявчера в 10:14

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Коммерсантъвчера в 12:54

Россия, Монголия и Китай в течение полугода подготовят ТЭО общего газопровода

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РИА Новостивчера в 07:46

Путин поручил изучить возможность строительства газопровода через Монголию в Китай

ТАССвчера в 10:55
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Происшествия

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru вчера в 14:57
Здоровье

Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем

Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
МИР 24 вчера в 14:51
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv 00:01
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Газета.Ru вчера в 08:10
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии участнику незаконной акции 27 июля

РИА Новости вчера в 06:21
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube в России

Life.ru вчера в 16:08
Общество

Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском

Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Ведомости вчера в 10:05
Здоровье

В Москву возвращаются опасные инфекции

Корью обычно болеют невакцинированные дети в возрасте от 2 до 5 лет и взрослые, не переболевшие в детском возрасте или невакцинированные.
Московский Комсомолец вчера в 10:24
Общество

Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
REGNUM вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк публично извинился перед Джессикой Бил «за измену»

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о романе с партнершей по съемочной площадке Алишей Уэйнрайт.
Вечерний курьер вчера в 14:27
Авто

Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже

По словам Дениса Мантурова, серийная сборка Zetta будет налажена уже в первом квартале 2020 года.
SpeedMe 04 декабря в 07:58
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
РИА Новости вчера в 21:39
Общество

США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду

Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
РИА Новости вчера в 16:50
Общество

Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант".
Российская газета 00:11
Общество

Госдума ввела налог для самозанятых еще в 19 регионах

Госдума приняла закон о введении налога на самозанятых еще в 19 регионах.
ФедералПресс вчера в 07:50
Общество

«Ле Монд» сообщает о базе ГРУ в Альпах

По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
Вести.Ru вчера в 17:54
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости вчера в 10:05
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Шоу-бизнес

Познер оставит обвинения Певцова без ответа

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
News.ru вчера в 18:05
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Известия вчера в 20:03
Политика

В МИДе прокомментировали заявление Киева о плане по Донбассу

Как сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, заявление Киева о том, что Украина отгородится от Донбасса, если Россия не согласится на прекращение огня и обмен пленными на саммите в «нормандском формате», — контрпродуктивно.
Военное дело вчера в 10:55
Культура

Шнурова взяли в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошёл в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
News.ru 00:01
Общество

ГИБДД изменит систему сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует внести изменения в структуру сдачи экзамена на получение водительских прав.
Somanyhorses вчера в 10:09
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Reliable Communications s.r.o. получила от РосНИИРОС примерно 490 тыс. IPv4-адресов, подсчитал "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 17:51
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Astera вчера в 08:45
Общество

Бывший гендиректор «СтройГАЗа» разразился обличительной речью в адрес алтайского сенатора

3 декабря состоялось очередное заседание арбитража по делу о банкротстве алтайского «СтройГАЗа», на котором неожиданно для присутствующих с обличительной речью выступил бывший гендиректор компании Евгений Ледин.
Банкфакс вчера в 21:37
Происшествия

Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
ТАСС вчера в 22:56
Общество

В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ

Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
РИА Новости вчера в 20:06
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