Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил об осведомленности президента Украины Владимира Зеленского о начале российской военной спецоперации в Донбассе.
"Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и изменить страну-организатора 45 сессии комитета международного наследия", — говорится в сообщении пресс-службы министерства на правительственном портале Украины.
"Важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы условия были приемлемыми для нее", - отметила фон дер Ляйен, подчеркнув, что, "в целом, всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать".