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Премьер Норвегии Стере объявил о заморозке инвестиций нефтяного фонда в России

Как объяснил глава Минфина Норвегии Трюгве Сталсволль Ведум, целью Осло является «полностью вывести нефтяной фонд с российского рынка».
Lenta.ru
Инвестиции в России государственного пенсионного фонда Норвегии, также известного как нефтяной фонд, будут заморожены.
ТАСС
Норвегия также отправит Украине защитные каски и бронежилеты, но пока не готова говорить об отправке оружия.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС

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Премьер Норвегии Стере объявил о заморозке инвестиций нефтяного фонда в России
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