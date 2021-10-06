"Общие закупки газа всегда хороши, в том смысле, что если несколько крупных игроков, то есть 20 с лишним в случае Европы, объединили свои силы, то цена на спотовых рынках могла бы быть ниже", - сказал Моравецкий.
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратит работу с военнослужащими в связи с появлением приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о списке данных, сбор которых может быть угрозой национальной безопасности страны.
Бывшая первая леди Грузии Сандра Руловс сообщила, что появление новой возлюбленной экс-президента Михаила Саакашвили стало для нее неожиданностью, а форма информирования - неприемлемой, но она сохраняет спокойствие.