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Премьер Польши Моравецкий: Евросоюз обсуждает совместные закупки природного газа

Евросоюз обсуждает совместные закупки природного газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе саммита Европейский союз-Западные Балканы, который проходит в Словении.
РИА Новости
"Общие закупки газа всегда хороши, в том смысле, что если несколько крупных игроков, то есть 20 с лишним в случае Европы, объединили свои силы, то цена на спотовых рынках могла бы быть ниже", - сказал Моравецкий.
РИА Новости
По словам Моравецкого, "Польша находится в таком положении, что наши оптовые цены одни из самых низких в Европе, но проблема всей Европы - также и проблема Польши".
РИА Новости
Польского премьера беспокоит то, как цены на энергию отражаются на росте инфляции.
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Премьер Польши Моравецкий: Евросоюз обсуждает совместную закупку газа
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Премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что ЕС обсуждает совместные закупки природного газа
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