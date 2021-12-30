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Премьер Польши Моравецкий обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ и электроэнергию

Евросоюз несет часть ответственности за рост цен на газ и электричество в регионе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала TVN24.
РИА Новости
Как отмечали эксперты, рекордный рост цен связан с низким уровнем закачки газа в европейских ПХГ.
Известия
13 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия.
ТАСС
Российская сторона неоднократно отмечала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.
ТАСС

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Польский премьер Моравецкий считает Брюссель ответственным за высокие цены на энергию
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