13 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия.
Дочерняя компания "Нафтогаза Украины" "Укравтогаз" приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) начало нанимать на работу теологов для того, чтобы определить как различные религии отреагируют на контакт с инопланетными формами жизни, пишет The Hill.