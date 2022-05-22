РИА НовостиПремьер Польши Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной прибылями от нефти и газаПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Норвегии поделиться с Украиной прибылями от экспорта нефти и газа.РИА НовостиМоравецкий также сказал, что зависящая от угля Польша планирует перейти на возобновляемые источники энергии и атомную энергетику, отказавшись от поставок нефти и газа из России и арабских стран.Газета.RuВ правящей партии, защищая Моравецкого, указали, что в самой Норвегии ведется дискуссия о том, чтобы направить часть заработанных средств на помощь Украине.ТАССВысказывания Моравецкого вызвали иронию со стороны ряда польских политиков.РИА НовостиЧитать далееСвернутьPravda.RuPravda.RuФАНReadovka NewsГазета.RuРосбалтЦарьградSolenka.infoВоенное обозрениеКомсомольская правдаРусская ПланетаЭкономика сегодняПодробнее о событииПремьер Польши Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной прибылями от нефти и газаРИА Новости12:38Премьер Польши предложил Норвегии поделиться частью нефтегазовых доходовRT на русском12:13Премьер-министр Польши призывает Норвегию поделиться неожиданными прибылями от нефти и газаПРАЙМ09:57Премьер Польши считает, что Норвегия должна поделиться прибылью от продажи газа и нефтиТАСС11:17Премьер Польши предложил Норвегии поделиться с Киевом прибылью от экспорта нефтиОбщественная служба новостей12:23Премьер Польши Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной прибылью от нефти и газаLenta.ru11:38Премьер Польши потребовал от Норвегии поделиться доходами от газаURA.Ru09:00Показать ещёОценить1,8KПоделиться