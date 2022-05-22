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Премьер Польши Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной прибылями от нефти и газа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Норвегии поделиться с Украиной прибылями от экспорта нефти и газа.
РИА Новости
Моравецкий также сказал, что зависящая от угля Польша планирует перейти на возобновляемые источники энергии и атомную энергетику, отказавшись от поставок нефти и газа из России и арабских стран.
Газета.Ru
В правящей партии, защищая Моравецкого, указали, что в самой Норвегии ведется дискуссия о том, чтобы направить часть заработанных средств на помощь Украине.
ТАСС
Высказывания Моравецкого вызвали иронию со стороны ряда польских политиков.
РИА Новости

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