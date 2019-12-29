Политика
РБКПремьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter польского премьера.
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Экономика
Зеленский оценил выплату «Газпрома» «Нафтогазу»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «большой победой» выплату «Газпромом» «Нафтогазу» почти трех миллиардов долларов.
Кино
Опубликован список самых обсуждаемых фильмов и сериалов года
Политика
Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»
Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Общество
Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера
Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Политика
Киев заявил о намерении вернуть из республик Донбасса еще 300 пленных
Киев продолжит переговоры о возвращении из Донбасса еще примерно 300 пленных, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Валерия Лутковская в воскресенье, 29 декабря, в эфире украинского телеканала «Наш».
Авто
В Турции впервые создан собственный автомобиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил журналистам первый национальный автомобиль.
Политика
Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента, «чтобы разгрузить главу государства».
Шоу-бизнес
Кристина Асмус оказалась в больнице
Российская актриса театра, кино и ТВ Кристина Асмус, имя которой в последнее время сопровождал резонансный "голый скандал", госпитализирована в Москве.
Происшествия
На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел
По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли драку российских и американских военных
Утверждалось, что американцы приехали в город, чтобы получить информацию от местных жителей, а потом якобы вступили в спор и драку с российскими военными.
Политика
Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина
Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
Армия и оружие
Россия начала строить элементы бомбардировщика ПАК ДА
Россия начала строительство отдельных элементов авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.
Футбол
Холанн перешёл в дортмундскую «Боруссию»
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей
Именно по состоянию туалетов на предприятиях экс-ведущий Top Gear и определяет качество машин.
Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
Транспорт
Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено
Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии
Экономика
В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.