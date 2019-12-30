Политика
РБКПремьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter польского премьера.
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Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКомсомольская правда вчера в 16:57
с чего всё началось
Председатель Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, который ранее заявил, что подписание пакта Молотова - Риббентропа Советским СОюзом и гитлеровской Германией является по сути "военным союзом".Московский Комсомолецвчера в 17:51
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Политика
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