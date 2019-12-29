с чего всё началось

Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter польского премьера.

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

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Происшествия Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.

Происшествия Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев.

Политика Грызлов рассказал об обещании Киева в отношении освобожденных пленных Украинские власти пообещали не преследовать освобожденных в результате обмена удерживаемыми лицами с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, сообщил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

Политика В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).

Общество Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2020 году Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.

Политика Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.

Политика Освобождённый по обмену учёный Логунов обвинил украинские СМИ во лжи Харьковский учёный Мехти Логунов после освобождения в рамках обмена между Киевом, ДНР и ЛНР обвинил украинские СМИ во лжи о его деле.

Театры Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.

Общество «Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.

Единоборства Отец Нурмагомедова отсоветовал Кадырову и Емельяненко драться Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном поединке между бойцом Александром Емельяненко и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.