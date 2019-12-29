с чего всё началось

В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Политика Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина Американское издание Bloomberg подвело итоги за период нахождения президента России Владимира Путина у власти.

Шоу-бизнес Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Политика Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Гаджеты Назван самый популярный смартфон в России Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.

Общество Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».

Политика ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян «ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.

Шоу-бизнес Кристина Асмус попала в больницу Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.

Шоу-бизнес Волочкова в босоножках улетела из России Балерина Анастасия Волочкова последовала примеру коллег по шоубизу и накануне Нового года отправилась в отпуск.