Политика

РБКРБКПремьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал в воскресенье в своем Twitter
 документ, в котором на четырех страницах изложил польскую позицию в отношении истории ХХ века, Второй мировой войны, в том числе о пакте Молотова - Риббентропа.
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