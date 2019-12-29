Политика
РБКПремьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
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Политика
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
Политика
Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина
Американское издание Bloomberg подвело итоги за период нахождения президента России Владимира Путина у власти.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово.
Гаджеты
Эксперт рассказал, что сокращает срок службы смартфона
Отключать мобильное устройство необходимо сразу по достижении 100% иначе пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
Авто
Первые китайские Tesla Model 3 начнут отгружать 30 декабря
Поставки электромобилей Tesla, произведённых на заводе марки в Китае, начнутся 30 декабря.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Общество
В Центральной России накануне Нового года ожидаются снег и метель
Синоптики прогнозируют по-настоящему новогоднюю погоду в Центральной России. Накануне праздника ожидается снегопад.
Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Футбол
Роналду признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус попала в больницу
Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
Происшествия
Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
Экономика
В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Шоу-бизнес
Волочкова в босоножках улетела из России
Балерина Анастасия Волочкова последовала примеру коллег по шоубизу и накануне Нового года отправилась в отпуск.
Происшествия
Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.
Политика
Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Политика
Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене
Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Энергетика
Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года
Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.