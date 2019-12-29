с чего всё началось

Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter польского премьера.

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

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