Политика

РБКРБКПремьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter польского премьера.
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Алексей Пушков
Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКомсомольская правда 16:57
с чего всё началось
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал в воскресенье в своем Twitter
 документ, в котором на четырех страницах изложил польскую позицию в отношении истории ХХ века, Второй мировой войны, в том числе о пакте Молотова - Риббентропа.
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