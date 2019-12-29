с чего всё началось

Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter польского премьера.

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Экономика Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.

Политика Пушков: слова Путина задели поляков за живое Сенатор Алексей Пушков убежден, что слова президента России Владимира Путина о польском после в нацистской Германии были столь агрессивно восприняты поляками, потому что задели их за живое.

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Наука Повреждения мозга, полученные при радиотерапии рака, можно лечить литием Рак мозга, как и другие виды онкологических заболеваний, лечат с помощью радиотерапии, но в данном случае ее воздействие проявляется в большем числе негативных последствий.

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