Политика
Московский КомсомолецПремьер Польши ответил Путину из-за пакта Молотова-Риббентропа
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий прокомментировал заявления о происходивших в Восточной Европе в 1939 году событиях. В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.
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Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКомсомольская правда 16:57
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