с чего всё началось

Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий прокомментировал заявления о происходивших в Восточной Европе в 1939 году событиях. В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.

Фигурное катание Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.

Космос Космонавт Падалка назвал причины отставания России в космосе Нынешняя стагнация в области космической промышленности в России началось ещё в начале двухтысячных годов, заявляет космонавт Геннадий Падалка.

Общество В Сахалинской области в 2019 году активно строили Работы проводились во всех районах области по двум программам: "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы" и "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы".

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.