Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПремьер Польши ответил Путину из-за пакта Молотова-Риббентропа

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий прокомментировал заявления о происходивших в Восточной Европе в 1939 году событиях. В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.
Читать в источнике
Комментировать527
Алексей Пушков
Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКомсомольская правда 16:57
с чего всё началось
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал в воскресенье в своем Twitter
 документ, в котором на четырех страницах изложил польскую позицию в отношении истории ХХ века, Второй мировой войны, в том числе о пакте Молотова - Риббентропа.
ТАСС13:24

Подробнее о событии

Варшаве не стоит искать виноватых в Москве — Пушков

REGNUM22:12

Сенатор Пушков ответил на заявления Польши о сотрудничестве СССР и Гитлера

URA.Ru18:21

Премьер Польши изложил свой взгляд на историю Второй мировой и пакт Молотова-Риббентропа

ТАСС13:24

В России напомнили о попытках Польши стать союзником Гитлера

Lenta.ru17:31

Пушков напомнил, что Польша «набивалась в союзники к Гитлеру»

РИА Новости16:42

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

РБК14:39

Пушков ответил премьеру Польши на слова о пакте Молотова — Риббентропа

News.ru18:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:36, Ашберн
Происшествия

Жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек

По меньшей мере девять человек погибли, 30 получили ранения в результате взрыва на военном параде в городе Эд-Далиа в Йемене.
News.ru 05:23
Фигурное катание

Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Известия вчера в 23:43
Музыка

Валерий Сюткин выпустил клип об ушедших в 2019 году звездах

Сама композиция была написана годом ранее Валерий Сюткин на своей странице в Instagram опубликовал клип на песню "Время не проведешь".
АМИТЕЛ 20:55
Наука

В Эквадоре нашли захоронения детей в «шлемах» из черепов

Археологи нашли на западе Эквадора необычное захоронение двух маленьких детей, сообщается в статье, опубликованной в Latin American Antiquity.
N+1 26 декабря в 19:01
Наука

Создана точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Ученые Калифорнийского университета под руководством профессора Трея Айдекера вывели точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.
Anonsens 27 декабря в 07:40
Происшествия

В Благовещенске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»

Детские сады эвакуируют в Благовещенске из-за сообщений о "минировании", часть адресов уже проверена, информация об опасных предметах не подтверждается, сообщает администрация города.
РИА Новости 21:55
Общество

В России могут создать единый бренд для гражданского самолетостроения

Ведомости 20:14
Космос

Космонавт Падалка назвал причины отставания России в космосе

Нынешняя стагнация в области космической промышленности в России началось ещё в начале двухтысячных годов, заявляет космонавт Геннадий Падалка.
Хакасия-Информ 22:42
Культура

Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
Газета.Ru 22:19
Политика

Зеленский лично встретил освобожденных на Донбассе украинцев

Газета.Ru 15:21
Общество

В Сахалинской области в 2019 году активно строили

Работы проводились во всех районах области по двум программам: "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы" и "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы".
Сахалин.Инфо 23:05
Футбол

Алексей Сафонов: «В чем проблема Федуна? Короля делает свита»

У Федуна было видно, какое он брал руководство.
Матч ТВ вчера в 17:26
Технологии

VR-перчатки Teslasuit позволят чувствовать виртуальные объекты

News.ru 27 декабря в 02:25
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

Известия 21:23
Армия и оружие

При ударе ВВС США по базе «Хезболлы» в Ираке погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли в результате авиаудара ВВС США по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
RT на русском 22:52
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова устроила грандиозный день рождения дочери

Накануне младшей дочери телеведущей Екатерины Стриженовой, Александре, исполнилось 19 лет.
7Дней.ру 23:05
Происшествия

Рекордное количество массовых убийств произошло в США в 2019 году

News.ru вчера в 16:36
Политика

Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
RT на русском 18:36
Музыка

Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»

Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
РЕН ТВ 27 декабря в 10:25
Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Холанда

Дортмундская «Боруссия» на своем официальном сайте сообщила о переходе форварда «Ред Булл Зальцбург» Эрлинга Холанда.
Bookmaker-ratings.ru 09:59
Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента, «чтобы разгрузить главу государства».
Lenta.ru 00:41
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России

Rambler News Service 05:19
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
РБК 15:47
Происшествия

СК проводит проверку по факту падения гимнастки в цирке Владивостока

RT на русском 22:36
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости 12:20
Происшествия

Аэропорт опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате

Телеканал 360° 02:30
Общество

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян

ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
РБК 11:28
Шоу-бизнес

Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику

Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Kazanfirst.ru вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Вечерний курьер вчера в 13:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное