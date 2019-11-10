Политика

ИзвестияИзвестияПремьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Financial Times. По его словам, проект газопровода является оплатой российской обороны и оружия европейскими деньгами.
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Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока - 2»

ТАСС17:12

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

РБК14:04

Польша обвинила ЕС в финансировании российского оружия через «Северный поток-2»

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Lenta.ru15:48

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

РИА Новости15:00

Премьер Польши подверг критике ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

RT на русском16:56
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В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink

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34-летний Роналду не пожал руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и отправился в раздевалку команды.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что в будущем хочет заняться ресторанным бизнесом.
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Политика

Премьер Польши раскритиковал Макрона после его слов о «смерти мозга» НАТО

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Газета.Ru 15:59
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В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».
РБК 18:15
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Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
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Рубин — Динамо 0:1

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Лавров призвал противостоять попыткам переписать историю

Глава МИД России Сергей Лавров призвал бороться с попытками переписать историю, передает RT.
Газета.Ru 15:19
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Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
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«Ростелеком» не подтвердил сбой в работе в Сибири и на Дальнем Востоке

«Ростелеком» не зафиксировал никаких сбоев в работе сети, прокомментировал РБК представитель компании сообщения о неполадках в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. В результате происшествия пострадал один человек.
Вести.Ru 16:36
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Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ в России

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Гильерме — РБК: «Я не знаю, что такое быть русским»

В последнее время приходится больше смотреть телевизор, новости — для развития моего русского языка учитель посоветовал.
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