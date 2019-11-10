Политика
РИА НовостиПремьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
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Гаджеты
Видеокарта Gigabyte Aorus Radeon RX 5700 XT впечатляет габаритами
iXBT.com вчера в 04:31
Экономика
Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур
Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур Очередной опрос представителей малого бизнеса для расчетов индекса RSBI подтвердил необходимость реформы господдержки сектора — о существовании таких программ знают менее половины опрошенных.
Коммерсантъ 17:25
Экономика
Украинскому электричеству предрекли подорожание
Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
Lenta.ru 06:10
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК 15:42
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 09:54
Шоу-бизнес
Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Ситуация осложнилась еще и тем, что возлюбленный 32-летней Юлия Ефременковой Мондезир, с которым она познакомилась на съемках телепроекта «ДОМ-2», в срочном порядке улетел по делам.
StarHit.ru вчера в 07:00
Политика
Объявлено о новых выборах в Боливии
Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы.
Взгляд.ру 19:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Климатическая зима наступит только с середины декабря.
Российская газета 09:11
Происшествия
Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ
Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.
Известия 14:53
Общество
Польские строители нашли сделанную солдатами Красной армии надпись
В польском городе Эльблонг при реконструкции здания почты строители обнаружили надпись солдат Красной армии, которая была сделана в мае 1945 года.
Известия 18:54
Общество
Новые должности планируют ввести в правительстве Забайкалья
В правительстве Забайкальского края собираются ввести новые должности. Губернатору региона планируют назначить заместителей.
EastRussia 08 ноября в 05:39
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Космос
В России предложили создать на МКС модуль для спорта и медицины
В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) заявили, что на Международной космической станции (МКС) необходимо создать специальный модуль для занятий спортом и проведения медицинских экспериментов.
Ferra 04:03
Авто
Экспертами раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
ToDay News Ufa 07:46
Экономика
РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Ведомости вчера в 03:58
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области
RT на русском 19:57
Происшествия
В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru 05:22
Шоу-бизнес
Дочь Пелагеи Таисия пением поздравила Александру Пахмутову с юбилеем
Дочь певицы Пелагеи Таисия лично поздравила Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем.
Дни24 03:30
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Спорт
Московскому «Спартаку» отказали в визах для поезки в США
Московский "Спартак" отказался комментировать информацию о невыдаче виз на товарищеский турнир в США.
Вести.Ru 17:43
Футбол
«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS
«Сиэтл Саундерз» стал чемпионом MLS 2019 года.
Sport24.ru 17:23
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 08 ноября в 11:14
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44