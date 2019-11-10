Политика
РИА НовостиПремьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
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Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 08 ноября в 14:33
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru 21:23
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM 08 ноября в 10:24
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета 16:24
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro 10:51
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Культура
Пелагея решила покинуть шоу «Голос» на неопределённый срок
33-летняя российская певица Пелагея была одной из самых любимых телезрителями наставниц в вокальном шоу "Голос".
OvideO.ru 19:48
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском 21:45
Политика
Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая
Возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам станет «худшим кошмаром» для России и Китая.
Известия 19:23
Политика
Галкин жестко высмеял Путина и Собчак
Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.
Век 08 ноября в 08:43
Здоровье
Названы 7 продуктов для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Учеными-медиками определены и названы семь натуральных продуктов для разжижения крови и уменьшения ее сгустков.
Ugpressa.ru 11:10
Политика
Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США
Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.
Российская газета 20:38
Футбол
«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru вчера в 12:56
Политика
Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью французской газете Le Figaro заявил, что не согласен с обвинениями в «сдаче» Восточной Европы.
РБК 20:58
Политика
Польша по запросу России задержала лидера украинских националистов
Польские пограничники в субботу на основании запроса из России задержали одного из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО, запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила украинский общественный деятель Елена Терещенко.
Взгляд.ру вчера в 10:26
Общество
Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Известия 17:52
Общество
Леонида Якубовича прооперировали
Российского телеведущего Леонида Якубович прооперировали в Москве.
Культуромания 05:18
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Росбалт вчера в 00:00
Здоровье
Путин раскритиковал оптимизацию медицины в регионах
Президент Владимир Путин раскритиковал «схематичную» оптимизацию медицинских учреждений в регионах России.
Чита.Ру 20:08
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС 09:35
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Футбол
Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение
Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».
Спорт уик-энд вчера в 18:33
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева заняла третье место на Гран-при в Китае
Удмуртская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при по фигурному катанию Shiseido Cup of China в Чунцине, сообщается на портале «Спорт Удмуртии».
Известия Удмуртской Республики 06:18
Общество
Россия не вошла в топ-5 самых «пьющих» стран мира
Топ-5 рейтинга составили также Австрия (11,8 литра), Франция (11,7), Чехия (11,6) и Люксембург (11,3). Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя.
News.ru 20:55
Финансы
Опасная неделя: рост курса доллара несет плохие новости
Как поясняет команда аналитиков FxPro, укрепление курса доллара в существенной мере вызвано хорошими новостями о переговорах Вашингтона и Пекина и надеждами, что торговая сделка подстегнет экономический рост США.
Свободная Пресса 04:22
Общество
«В декабре произойдет смена правительства, власть готовится подавлять волнения»
Помнится, накануне глава правительства говорил, что «при подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление».
Свободная Пресса 02:12
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.
РЕН ТВ 13:53