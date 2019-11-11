Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

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