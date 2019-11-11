Политика

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

Пушков ответил на слова премьера Польши о «Северном потоке — 2»

RT на русском02:14

Пушков ответил премьеру Польши на критику «Северного потока — 2»

РИА Новости00:40

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

РБКвчера в 14:04

Польша обвинила ЕС в финансировании российского оружия через «Северный поток-2»

URA.Ruвчера в 16:35

В Польше раскритиковали ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2»

Газета.Ruвчера в 16:25

Польша обвинила ЕС в поддержке российского оружия из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 15:48

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 17:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
Происшествия

Водолазы не нашли останки расчленённой доцентом СПбГУ студентки

News.ru 09 ноября в 13:56
Политика

«Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны

Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:14
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика

Президент Боливии Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Шоу-бизнес

Сын Марии Шукшиной тайно женился

Сын Марии Шукшиной тайно женился Стало известно, что сын Марии Шукшиной женился на избраннице.
Экспресс газета 02:15
Общество

Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»

Радио Маяк вчера в 08:06
Общество

Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Армия и оружие

Британский генерал: Россия способна начать Третью мировую войну

Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер считает, что Москва может «случайно» начать третью мировую войну.
Военное обозрение 01:29
Единоборства

Забит, но не побежден: Магомедшарипов провел тяжелейший бой

Забит выиграл у Келвина Каттара единогласным решением судей, но поединок складывался непросто — в третьем раунде Магомедшарипов пропустил несколько опасных ударов от американца, а в концовке боя ему пришлось сложно в партере.
Известия вчера в 16:01
Общество

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Общество

Опубликован рейтинг регионов по доступности аренды жилья

Специалисты проанализировали доступность аренды жилья во всех регионах России. За год этот показатель вырос на 4%.
Политическая Экспертиза вчера в 17:24
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек

"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
ТАСС вчера в 12:15
Политика

The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия вчера в 09:14
Происшествия

В Москве женщина с двумя детьми выпали из окна девятого этажа

Газета.Ru 01:37
Политика

На выборах в Испании победили социалисты

Новые Известия 01:27
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Футбол

Неймар поддержал подвергнувшихся расизму игроков «Шахтера»

Матч 14-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" по футболу был прерван из-за расистского скандала.
Газета.Ru 02:13
Происшествия

В Смоленской области глава района погиб, помогая соседям тушить пожар

В Смоленской области погиб при тушении пожара в чужом частном доме глава Холм-Жирковского района Олег Макаров.
Вести.Ru 09 ноября в 02:36
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Юлия Барановская примерила свадебное платье

В социальной сети Instagram Юлия Барановская показала фанатам кадры, на которых она примерила свадебное платье.
Дни24 09 ноября в 06:00
Авто

Kia показал дизайнерские рисунки новой Kia Optima

Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Автоновости дня вчера в 22:14
Культура

Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»

Многие помнят легендарную сцену допроса из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун.
Popcornnews.ru 01:00
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика

В Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа»

Известия вчера в 06:27
Общество

Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС вчера в 09:35
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор

Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
Тарантас Ньюс 09 ноября в 08:59
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на сообщение Разина о здоровье актрисы

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщение продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина об улучшении состояния артистки.
РИА Новости 02:08
Политика

Задержанного в Польше националиста Мазура передали на поруки консулу

Украинский националист Игорь Мазур передан на поруки консулу Украины в польском Люблине.
Известия вчера в 09:40
Политика

Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию

Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.
РБК 01:59
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное