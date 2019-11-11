Политика
РИА НовостиПремьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
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Происшествия
Водолазы не нашли останки расчленённой доцентом СПбГУ студентки
Политика
«Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Сын Марии Шукшиной тайно женился Стало известно, что сын Марии Шукшиной женился на избраннице.
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Армия и оружие
Британский генерал: Россия способна начать Третью мировую войну
Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер считает, что Москва может «случайно» начать третью мировую войну.
Единоборства
Забит, но не побежден: Магомедшарипов провел тяжелейший бой
Забит выиграл у Келвина Каттара единогласным решением судей, но поединок складывался непросто — в третьем раунде Магомедшарипов пропустил несколько опасных ударов от американца, а в концовке боя ему пришлось сложно в партере.
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Общество
Опубликован рейтинг регионов по доступности аренды жилья
Специалисты проанализировали доступность аренды жилья во всех регионах России. За год этот показатель вырос на 4%.
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек
"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Политика
На выборах в Испании победили социалисты
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Футбол
Неймар поддержал подвергнувшихся расизму игроков «Шахтера»
Матч 14-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" по футболу был прерван из-за расистского скандала.
Происшествия
В Смоленской области глава района погиб, помогая соседям тушить пожар
В Смоленской области погиб при тушении пожара в чужом частном доме глава Холм-Жирковского района Олег Макаров.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Шоу-бизнес
Юлия Барановская примерила свадебное платье
В социальной сети Instagram Юлия Барановская показала фанатам кадры, на которых она примерила свадебное платье.
Авто
Kia показал дизайнерские рисунки новой Kia Optima
Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Культура
Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Многие помнят легендарную сцену допроса из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Политика
В Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа»
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор
Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на сообщение Разина о здоровье актрисы
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщение продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина об улучшении состояния артистки.
Политика
Задержанного в Польше националиста Мазура передали на поруки консулу
Украинский националист Игорь Мазур передан на поруки консулу Украины в польском Люблине.
Политика
Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию
Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.