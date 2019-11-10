Политика
РИА НовостиПремьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
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Происшествия
Стало известно, как именно убили студентку СПбГУ
Gazeta.SPb 11:18
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 05:36
Футбол
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес судьи
Российская газета 14:15
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
Пахмутова ответила Путину на слова о награждении орденом
В конце речи президент России сказал, что подписал указ о вручении Пахмутовой ордена Андрея Первозванного.
РБК 13:50
Армия и оружие
Россия выполнит наблюдательный полет над Грецией
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Греческой Республики", - сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
РИА Новости 16:57
Политика
Президент Боливии объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
Газета.Ru 16:15
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на погранзаставу в Таджикистане
Московский Комсомолец 08 ноября в 14:06
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
РИА Новости 15:21
Технологии
В США начали производить водку из воды и воздуха
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa вчера в 02:02
Происшествия
На Украине убили адвоката по делу Вороненкова
На Украине в Житомирской области в лесу застрелили адвоката Святослава Пархоменко.
Московский Комсомолец 14:58
Футбол
Дибала затмил Роналду и принёс «Ювентусу» победу над «Миланом»
Евро-футбол.ру 16:40
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Кино
Мультфильм «Семейка Аддамс» вновь возглавил российский прокат в выходные
Мультфильм "Семейка Аддамс" (The Addams Family) вновь стал лидером российского проката, собрав 157,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 16:54
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко
Продюсер Яна Рудковская сделала на телепередаче журналистки Ксении Собчак "ЯнаСупер" шокирующее признание о том, что расстается с фигуристом Евгением Плющенко.
Народные новости вчера в 22:26
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Авто
В России растут продажи китайских машин
Успешным прошлый месяц стал для Changan, продажи которого растут второй месяц подряд.
Тарантас Ньюс вчера в 16:30
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия вчера в 04:16
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Авто
Автоэксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины
Известный автоэксперт Алексей Хресин назвал в интервью iReactor основные признаки скорой поломки двигателя.
Автоновости дня 08:25
Происшествия
В Приморье нашли пропавшего два дня назад аквалангиста
Российская газета 00:15
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
Life.ru вчера в 05:41
Гаджеты
Новый Mac Pro случайно появился на фото в Instagram
Актуальные Новости 06:43