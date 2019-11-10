Политика

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Польша обвинила ЕС в поддержке российского оружия из-за «Северного потока-2»

Lenta.ru15:48

Премьер Польши подверг критике ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

RT на русском16:56

Польша обвинила ЕС в финансировании российского оружия через «Северный поток-2»

URA.Ru16:35

В Польше раскритиковали ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2»

Газета.Ru16:25

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Известия17:05

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

РИА Новости15:00

Польша предупредила Макрона о «горячем дыхании русского медведя» на шее

РБК14:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Единоборства

Нганну вызвал Волкова после победы россиянина над Харди

Нева Спорт 08:33
Происшествия

Стало известно, как именно убили студентку СПбГУ

Gazeta.SPb 11:18
Происшествия

На Кубани произошло массовое отравление школьников

Российская газета 05:36
Футбол

КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес судьи

Российская газета 14:15
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество

Пахмутова ответила Путину на слова о награждении орденом

В конце речи президент России сказал, что подписал указ о вручении Пахмутовой ордена Андрея Первозванного.
РБК 13:50
Армия и оружие

Россия выполнит наблюдательный полет над Грецией

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Греческой Республики", - сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
РИА Новости 16:57
Политика

Президент Боливии объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
Газета.Ru 16:15
Культура

Актриса Аглая Шиловская извинилась, что не знала, на какой реке стоит Омск

Омскрегион 03:53
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на погранзаставу в Таджикистане

Московский Комсомолец 08 ноября в 14:06
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
РИА Новости 15:21
Технологии

В США начали производить водку из воды и воздуха

В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa вчера в 02:02
Происшествия

На Украине убили адвоката по делу Вороненкова

На Украине в Житомирской области в лесу застрелили адвоката Святослава Пархоменко.
Московский Комсомолец 14:58
Футбол

Дибала затмил Роналду и принёс «Ювентусу» победу над «Миланом»

Евро-футбол.ру 16:40
Футбол

Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

РИА Новости 11:59
Общество

Стало известно о переносе климатической зимы в Москве

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Кино

Мультфильм «Семейка Аддамс» вновь возглавил российский прокат в выходные

Мультфильм "Семейка Аддамс" (The Addams Family) вновь стал лидером российского проката, собрав 157,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 16:54
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко

Продюсер Яна Рудковская сделала на телепередаче журналистки Ксении Собчак "ЯнаСупер" шокирующее признание о том, что расстается с фигуристом Евгением Плющенко.
Народные новости вчера в 22:26
Политика

Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Авто

В России растут продажи китайских машин

Успешным прошлый месяц стал для Changan, продажи которого растут второй месяц подряд.
Тарантас Ньюс вчера в 16:30
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru 13:30
Происшествия

Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия вчера в 04:16
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Футбол

Клопп обыграл Гвардиолу в 8-й раз в 18 матчах, у Пепа 6 побед

Sports.ru 15:00
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Авто

Автоэксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины

Известный автоэксперт Алексей Хресин назвал в интервью iReactor основные признаки скорой поломки двигателя.
Автоновости дня 08:25
Происшествия

В Приморье нашли пропавшего два дня назад аквалангиста

Российская газета 00:15
Армия и оружие

Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

Life.ru вчера в 05:41
Гаджеты

Новый Mac Pro случайно появился на фото в Instagram

Актуальные Новости 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное