с чего всё началось

Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы.

Моравецкий назвал слова Путина «попыткой скрыть эти проблемы». Также глава правительства Польши заявил, что «пакт Молотова – Риббентропа не был пактом о ненападении». По его словам, это был «политический и военный союз, делящий Европу на две сферы влияния».

Премьер Польши заявил о «союзе Гитлера и Сталина»

Политика США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Бузова улетела с Манукяном в Куршевель на Новый год Российская телеведущая и певица Ольгу Бузова вместе с возлюбленным, музыкантом и блогером Давидом Манукяном, более известным как DAVA, улетела в Куршевель, чтобы там отметить Новый год.

Авто Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3 Очень скоро объём производства новых электромобилей Tesla на китайском предприятии достигнет 1000 автомобилей в неделю, а каждый год с конвейера будет выходить приблизительно 150 000 машин.

Политика Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.

Единоборства Отец Нурмагомедова: Хотелось бы увидеть реванш Хабиба и Конора Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в интервью газете "Спорт-Экспресс" допустил возможность, что его сын вновь сразится с ирландцем Конором Макгрегором.

Общество Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.

Политика Посол России прокомментировал строительство канала Стамбул в Турции Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала Стамбул между Чёрным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции Монтре, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Экономика Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.

Общество Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу Ученые из Гронингенского университета заявили, что в течение этого столетия Северо-атлантическое течение может изменить свое направление, пишет портал EurekAlert.

Политика Больше 20 пленных отказались возвращаться в ДНР при обмене Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозва сообщила, что в рамках обмена пленными между Киевом и Донецком согласован обмен 87 человек на 55 соответственно.

Театры Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.

Происшествия Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах «В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.

Экономика Несмотря на санкции: Запад рекордно вложился в российские проекты Попытки Запада организовать экономическую блокаду России полностью провалились: за этот год иностранные стратегические инвесторы увеличили вложения в отечественные активы на 70%.

Политика Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Владимиром Путиным лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.