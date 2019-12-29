Политика
Взгляд.руПремьер Польши заявил о «союзе Гитлера и Сталина»
Моравецкий назвал слова Путина «попыткой скрыть эти проблемы». Также глава правительства Польши заявил, что «пакт Молотова – Риббентропа не был пактом о ненападении». По его словам, это был «политический и военный союз, делящий Европу на две сферы влияния».
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Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКомсомольская правда вчера в 16:57
с чего всё началось
Председатель Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, который ранее заявил, что подписание пакта Молотова - Риббентропа Советским СОюзом и гитлеровской Германией является по сути "военным союзом".Московский Комсомолецвчера в 17:51
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Политика
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Общество
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Политика
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Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
Происшествия
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Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Шоу-бизнес
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Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Политика
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Общество
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
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Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
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Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
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Политика
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Политика
Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского
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Футбол
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Константин Богомолов необычно признался в любви Ксении Собчак
В конце своего рассказа Богомолов лаконично признался в любви своей супруге, а также попрощался со своими поклонниками на время рождественских и новогодних праздников.