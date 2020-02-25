Общество
iReactorМишустин прибыл в Курган для утверждения программы развития региона
Премьер-министр России Михаил Мушустин прибыл в Курган, где он планирует провести совещание об утверждении индивидуальной программы развития региона на 2020-2024 годы.
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Курганский губернатор Шумков рассказал, как отработал день с премьером-министром РФ
Znak.comвчера в 13:04
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Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
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Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
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Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
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Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
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В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
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На Украине социологи раскрыли отношение граждан к вопросу о предоставлении Донбассу особого статуса.
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Объявлена дата премьеры документального фильма о Владиславе Листьеве
Генеральный директор Общественного российского телевидения (ОРТ, теперь - первый канал) Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице Москвы двумя выстрелами в спину.
Авто
Уве Гембалла представит Porsche 911 из углеволокна
Новое ателье Marc Phillipp Gemballa GmbH представит в рамках автосалона в Женеве внедорожный суперкар, созданный основателем компании и сыном знаменитого тюнера Уве Гембалла.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
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В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Экономика
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Анастасия Шубская и Александр Овечкин официально сообщили, что ждут второго ребенка.
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Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
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Нефть Белоруссии без премии поставят пять российских нефтяных компаний
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После фильма Юрия Дудя рязанцы стали сдавать тесты на ВИЧ
Корреспондент РЗН. инфо побывала в центре профилактики и борьбы со СПИДом и выяснила, как обстоят дела в Рязанской области — сколько заболевших, как они попадают в центр и всем ли хватает бесплатных лекарств.