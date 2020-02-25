Премьер-министр России Михаил Мушустин прибыл в Курган, где он планирует провести совещание об утверждении индивидуальной программы развития региона на 2020-2024 годы.

Мишустин прибыл в Курган для утверждения программы развития региона

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