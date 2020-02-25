До 2024 года Курганская область получит 5 млрд рублей. Об этом сегодня на совещании в столице Зауралья заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Деньги будут выделены в рамках программы ускоренного социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы (ИПСЭР).

Премьер РФ: до 2024 года Курганская область получит ₽5 млрд

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