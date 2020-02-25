Экономика
Znak.comПремьер РФ: до 2024 года Курганская область получит ₽5 млрд
До 2024 года Курганская область получит 5 млрд рублей. Об этом сегодня на совещании в столице Зауралья заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Деньги будут выделены в рамках программы ускоренного социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы (ИПСЭР).
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Зауралье стало первым из 10 регионов, для которых правительство разработало программу соцэкономразвития
Zauralonline.ruвчера в 09:27
Премьер Михаил Мишустин рассказал, что делать с энерготарифами в Курганской области
Курган и курганцывчера в 11:02
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