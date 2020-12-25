Минэкономики подготовило новые правила оценки эффективности господдержки инноваций — они описывают особенности проведения экспертизы проектов и их мониторинга, контроля со стороны проверяющих органов, а также закрепляют возможность обоснования расходов бюджетных средств даже в случае неуспешности проекта.

Коммерсантъ 17:05