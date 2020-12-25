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Финмаркет
Финмаркет

Премьер РФ подписал постановление о правилах поддержки венчурных проектов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поддержки венчурных проектов, говорится на сайте правительства.В источнике
ФАН
Экономика сегодня
Парламентская газета
АК&М
Коммерсантъ
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Lenta.ru
С чего всё началось
Коммерсантъ

Институты развития получили право на риск

Минэкономики подготовило новые правила оценки эффективности господдержки инноваций — они описывают особенности проведения экспертизы проектов и их мониторинга, контроля со стороны проверяющих органов, а также закрепляют возможность обоснования расходов бюджетных средств даже в случае неуспешности проекта.
Коммерсантъ17:05
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Минэкономразвития России

Вложение бюджетных средств в российские стартапы станет прозрачнее и доступнее

Минэкономразвития России05:30
ФАН

Мишустин утвердил порядок поддержки венчурных проектов в России

ФАН04:18
URA.Ru

Институтам развития дали право на риск

URA.Ru18:01
Финмаркет

Премьер РФ подписал постановление о правилах поддержки венчурных проектов

Финмаркет02:54
ТАСС

Мишустин утвердил правила поддержки венчурных проектов за счет средств бюджета

ТАСС02:01
Lenta.ru

В России разрешат рисковать на государственные деньги

Lenta.ru03:35
Коммерсантъ

Институты развития получили право на риск

Коммерсантъ17:05

Суд приговорил Соколова к 12,5 года колонии за убийство аспирантки

Октябрьский суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, передает корреспондент «Известий».
Суд приговорил Соколова к 12,5 года колонии за убийство аспирантки
Известия07:57

MERLION добавил в портфель диалоговую платформу Digital2Speech

MERLION, в рамках развития нового направления проектной дистрибуции, подписала соглашение о сотрудничестве с BSS, российским разработчиком решений в области дистанционного банковского обслуживания, голосовых технологий и сервисов по информационной безопасности.
IT-World05:14

Олег Кашин: Борьба с коррупцией укрепляет российское государство

О. Кашин: - Знаете, практика показывает, что когда такую борьбу начинает российское государство, в итоге все заканчивается какими-то студентами, школьниками, которые ВКонтакте дают фотографию Смоленска времен оккупации.
Радио Комсомольская правда16:00