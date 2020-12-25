Премьер РФ подписал постановление о правилах поддержки венчурных проектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поддержки венчурных проектов, говорится на сайте правительства.В источнике
С чего всё началось
Институты развития получили право на риск
Минэкономики подготовило новые правила оценки эффективности господдержки инноваций — они описывают особенности проведения экспертизы проектов и их мониторинга, контроля со стороны проверяющих органов, а также закрепляют возможность обоснования расходов бюджетных средств даже в случае неуспешности проекта.
Коммерсантъ17:05
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