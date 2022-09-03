Газета.RuПремьер Швеции Андерссон предупредила о риске финансового кризиса в странеШвеции на фоне энергетического кризиса грозит еще и финансовый кризис, если не будут приняты необходимые меры, предупредила премьер-министр королевства Магдалена Андерссон.ПРАЙМАндерссон пообещала, что власти поддержат население и не оставят граждан "на произвол судьбы".ПРАЙМГлавы минфинов G7 в пятницу подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе.РИА НовостиКак сообщил лидер оппозиционной партии Ульф Кристерссон, цены на электроэнергию в королевстве по состоянию на начало августа были в среднем в пять раз выше уровней 2020 года.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuНовостной фронтПрофильЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииПравительство Швеции опасается наступления финансового кризисаЭкономика сегодня11:48Премьер-министр Швеции заявила о возможном финансовом кризисе в странеИА Красная Весна10:55Премьер Швеции Андерссон заявила о риске финансового кризиса из-за роста цен на электричествоПРАЙМ10:31Премьер Швеции Андерссон предупреждает о риске финансового кризиса в странеИА SM-News10:44Премьер Швеции заявила, что её страна рискует столкнуться с финансовым кризисом из-за проблем в области энергетикиОреанда-Новости10:43Премьер Швеции Андерссон предупредила о риске финансового кризиса в странеГазета.Ru10:33Премьер Швеции заявила о риске финансового кризиса в странеПрофиль10:51Показать ещёОценить64Поделиться