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Премьер Швеции Андерссон предупредила о риске финансового кризиса в стране

Швеции на фоне энергетического кризиса грозит еще и финансовый кризис, если не будут приняты необходимые меры, предупредила премьер-министр королевства Магдалена Андерссон.
ПРАЙМ
Андерссон пообещала, что власти поддержат население и не оставят граждан "на произвол судьбы".
ПРАЙМ
Главы минфинов G7 в пятницу подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе.
РИА Новости
Как сообщил лидер оппозиционной партии Ульф Кристерссон, цены на электроэнергию в королевстве по состоянию на начало августа были в среднем в пять раз выше уровней 2020 года.
ПРАЙМ

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Правительство Швеции опасается наступления финансового кризиса
Экономика сегодня11:48
Премьер-министр Швеции заявила о возможном финансовом кризисе в стране
ИА Красная Весна10:55
Премьер Швеции Андерссон заявила о риске финансового кризиса из-за роста цен на электричество
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Премьер Швеции Андерссон предупреждает о риске финансового кризиса в стране
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Премьер Швеции заявила, что её страна рискует столкнуться с финансовым кризисом из-за проблем в области энергетики
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