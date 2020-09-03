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РИА Новости
РИА Новости

Премьер Швеции призвал расследовать произошедшее с Навальным

Премьер-министр Швеции Стефан Левен призвал российские власти расследовать произошедшее с блогером Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Шведский премьер призвал расследовать отравление Навального, который «почти умер»

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен призвал российские власти расследовать отравление политика Алексея Навального, найти виновных и привлечь их к ответственности.
Интерфакс08:54
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

Швеция призвала Россию к расследованию дела «почти умершего» Навального

Общественная служба новостей10:56
РИА Новости

Премьер Швеции призвал расследовать произошедшее с Навальным

РИА Новости10:53
Интерфакс

Шведский премьер призвал расследовать отравление Навального, который «почти умер»

Интерфакс08:54
Новые Известия

«Человек почти умер»: шведский премьер требует расследовать отравление Навального

Новые Известия09:59
Lenta.ru

Швеция призвала Россию провести расследование по делу «почти умершего» Навального

Lenta.ru09:47
Московский Комсомолец

Шведский премьер заявил, что Навальный «почти умер»

Московский Комсомолец09:04
News.ru

Премьер-министр Швеции заявил, что Навальный «почти умер»

News.ru10:24

Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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В Вашингтоне от Вучича потребовали признания независимости Косово

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что от президента республики Александра Вучича на переговорах в Вашингтоне потребовали признать независимость Косово, сообщает газета "Вечерние новости".
Газета.Ru13:35
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