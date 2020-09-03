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РИА Новости
РИА Новости

Премьер Швеции призвал расследовать произошедшее с Навальным

Премьер-министр Швеции Стефан Левен призвал российские власти расследовать произошедшее с блогером Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Шведский премьер призвал расследовать отравление Навального, который «почти умер»

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен призвал российские власти расследовать отравление политика Алексея Навального, найти виновных и привлечь их к ответственности.
Интерфакс08:54
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

Швеция призвала Россию к расследованию дела «почти умершего» Навального

Общественная служба новостей10:56
РИА Новости

Премьер Швеции призвал расследовать произошедшее с Навальным

РИА Новости10:53
Новые Известия

«Человек почти умер»: шведский премьер требует расследовать отравление Навального

Новые Известия09:59
News.ru

Премьер-министр Швеции заявил, что Навальный «почти умер»

News.ru10:24
Lenta.ru

Швеция призвала Россию провести расследование по делу «почти умершего» Навального

Lenta.ru09:47
Московский Комсомолец

Шведский премьер заявил, что Навальный «почти умер»

Московский Комсомолец09:04
Интерфакс

Шведский премьер призвал расследовать отравление Навального, который «почти умер»

Интерфакс08:54

Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального
Свободная Пресса06:31
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CD Projekt во втором квартале заработала почти 15 миллионов долларов

Во втором квартале чистый доход компании составил 14,63 миллиона долларов, что выше уровня прошлого года на 61,5%, но ниже, чем ожидали аналитики, на 8,6%. За первое финансовое полугодие продажи игр принесли CD Projekt 97 миллионов долларов — это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Игромания.ру14:41

Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru06:39
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В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей

По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Уфимские Заметки03:38
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SpaceX вывела на орбиту ещё 60 интернет-спутников Starlink

Вашингтон, 3 сентября 2020, 17:01 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель Falcon 9, запущенная с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников глобальной интернет-сети Starlink, сообщает 3 сентября пресс-служба компании-разработчика SpaceX.
REGNUM10:01
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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