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Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет

Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, заявил
 в беседе с газетой Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
РИА Новости
Кречмер добавил, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырье из России".
РИА Новости
Кречмер сообщил, что в стране стали задумываться над созданием пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мёрзнуть в своих квартирах».
RT на русском
"Вся наша экономическая система находится под угрозой краха", - предупредил Михаэль Кречмер.
Царьград

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Премьер Саксонии: Германия не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет
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Премьер Саксонии: Германия в ближайшие годы не сможет отказаться от российского газа
РБК21:52
Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ не в силах отказаться от газа из России в течение пяти лет
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Премьер Саксонии заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет
Комсомольская правда21:15
Премьер Саксонии Кречмер: в ближайшие пять лет ФРГ не может отказаться от газа из России
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Премьер Саксонии заявил, что ФРГ не сможет отказаться от газа из РФ в ближайшие 5 лет
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Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет
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