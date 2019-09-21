Политика
РИА НовостиПремьер Словакии напомнил о роли Красной Армии в освобождении страны
Основная часть территории Словакия была освобождена от нацистской оккупации в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции, проводившейся с 25 марта по 5 мая 1945 года. Потери Красной Армии составили 79,5 тысяч человек, в том числе безвозвратные - 16,9 тысячи человек.
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с чего всё началось
Наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки, заявил премьер Петер Пеллегрини на торжествах по случаю 75-летия освобождения от немецких оккупантов поселка Калинова.РИА Новостивчера в 17:43
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Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Здоровье
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
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Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru 20 сентября в 15:27
Происшествия
Шаману из Якутии провели психолого-психиатрическую экспертизу
Якутскому шаману Александру Габышеву провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, пока он находился в диспансере, сообщил координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.
News.ru вчера в 12:06
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском вчера в 11:30
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня 19 сентября в 08:39
Политика
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей ЕС и Украины
У Украины есть собственные ценности, которые необходимо беречь и которые в Европе уже давно размыты, убеждена Верещук.
Российская газета 00:57
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Транспорт
В ООН призвали брать пример в сфере транспорта с СССР
В преддверии Всемирного дня без автомобиля в ООН призвали страны мира сократить число машин за счет развития инфраструктуры общественного транспорта, а пример брать в этом вопросе посоветовали с Советского Союза.
Известия вчера в 21:19
Политика
МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК 20 сентября в 20:20
Гаджеты
Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае
В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.
iXBT.com 20 сентября в 03:04
Наука
В Google создали самый мощный квантовый компьютер в мире
По словам экспертов, расчет, на который у обычного компьютера уйдет 10 тысяч лет, квантовый процессор способен сделать за 3 минуты 20 секунд.
Gazeta.SPb вчера в 19:30
Экономика
Две трети россиян имеют как минимум один кредит
Россияне теряют доходы шестой год подряд и вынуждены брать новые кредиты, чтобы расплатиться по текущим.
Газета.Ru вчера в 15:50
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
РИА Новости вчера в 20:36
Авто
Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта
Специалисты компании обнаружили возможный дефект в топливной системе определенных версий Lada Largus.
SpeedMe 19 сентября в 01:48
Общество
Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе
Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Автоспорт
Леклер занял первое место в квалификации Гран-при Сингапура
Пилот «Феррари» Шарль Леклер победил в квалификации 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.
NewInform вчера в 10:56
Футбол
Зенит — Рубин 5:0
Sportbox.RU вчера в 13:58
Армия и оружие
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море
Как сообщает РИА Новости, в ходе учений в районе архипелага Земля Франца-Иосифа воздушному нападению условного противника противостояли такие корабли арктической группировки флота, как большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога".
Российская газета 19 сентября в 10:35
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости 20 сентября в 05:29
Игры
Sony может выпустить PlayStation 5 Pro в 2020 году
Компания высоких технологий Sony в 2020 году может представить одну из самых ожидаемых консолей в мире PlayStation пятого поколения.
iReactor 00:28
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости вчера в 12:11
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 20 сентября в 19:13
Армия и оружие
Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.
РБК вчера в 23:43
Транспорт
Японский бизнесмен впечатлился развитием транспортной системы в Москве
Известия вчера в 22:04
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33