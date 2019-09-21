Политика

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Словакии напомнил о роли Красной Армии в освобождении страны

Основная часть территории Словакия была освобождена от нацистской оккупации в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции, проводившейся с 25 марта по 5 мая 1945 года. Потери Красной Армии составили 79,5 тысяч человек, в том числе безвозвратные - 16,9 тысячи человек.
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с чего всё началось

Премьер Словакии напомнил о роли Красной Армии в освобождении страны

Наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки, заявил премьер Петер Пеллегрини на торжествах по случаю 75-летия освобождения от немецких оккупантов поселка Калинова.
РИА Новостивчера в 17:43

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Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини отметил большую роль советских войск в освобождении страны от фашистов

Эхо Москвывчера в 21:06

Премьер Словакии заявил о роли Красной армии в освобождении страны

РБКвчера в 19:51

В Словакии отпраздновали 75-летие начала освобождения Красной армией страны от нацистов

ТАССвчера в 14:25

Премьер Словакии напомнил о роли СССР в освобождении страны от фашистов

Известиявчера в 18:14

Премьер Словакии напомнил о роли Красной Армии в освобождении страны

РИА Новостивчера в 17:43

Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны

RT на русскомвчера в 18:16

75-летие начала освобождения от нацистов отпраздновали в Словакии

РЕН ТВвчера в 14:20
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
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СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Газета.Ru вчера в 21:58
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Здоровье

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru 20 сентября в 15:27
Происшествия

Шаману из Якутии провели психолого-психиатрическую экспертизу

Якутскому шаману Александру Габышеву провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, пока он находился в диспансере, сообщил координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.
News.ru вчера в 12:06
Происшествия

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском вчера в 11:30
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Авто

Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России

21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня 19 сентября в 08:39
Политика

В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей ЕС и Украины

У Украины есть собственные ценности, которые необходимо беречь и которые в Европе уже давно размыты, убеждена Верещук.
Российская газета 00:57
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Транспорт

В ООН призвали брать пример в сфере транспорта с СССР

В преддверии Всемирного дня без автомобиля в ООН призвали страны мира сократить число машин за счет развития инфраструктуры общественного транспорта, а пример брать в этом вопросе посоветовали с Советского Союза.
Известия вчера в 21:19
Политика

МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК 20 сентября в 20:20
Гаджеты

Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае

В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.
iXBT.com 20 сентября в 03:04
Наука

В Google создали самый мощный квантовый компьютер в мире

По словам экспертов, расчет, на который у обычного компьютера уйдет 10 тысяч лет, квантовый процессор способен сделать за 3 минуты 20 секунд.
Gazeta.SPb вчера в 19:30
Экономика

Две трети россиян имеют как минимум один кредит

Россияне теряют доходы шестой год подряд и вынуждены брать новые кредиты, чтобы расплатиться по текущим.
Газета.Ru вчера в 15:50
Путешествия

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

РИА Новости вчера в 20:36
Авто

Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта

Специалисты компании обнаружили возможный дефект в топливной системе определенных версий Lada Largus.
SpeedMe 19 сентября в 01:48
Общество

Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе

Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Автоспорт

Леклер занял первое место в квалификации Гран-при Сингапура

Пилот «Феррари» Шарль Леклер победил в квалификации 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.
NewInform вчера в 10:56
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Зенит — Рубин 5:0

Sportbox.RU вчера в 13:58
Армия и оружие

Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море

Как сообщает РИА Новости, в ходе учений в районе архипелага Земля Франца-Иосифа воздушному нападению условного противника противостояли такие корабли арктической группировки флота, как большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога".
Российская газета 19 сентября в 10:35
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Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО

Ведомости 20 сентября в 05:29
Игры

Sony может выпустить PlayStation 5 Pro в 2020 году

Компания высоких технологий Sony в 2020 году может представить одну из самых ожидаемых консолей в мире PlayStation пятого поколения.
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Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль

Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости вчера в 12:11
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 20 сентября в 19:13
Армия и оружие

Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.
РБК вчера в 23:43
Транспорт

Японский бизнесмен впечатлился развитием транспортной системы в Москве

Известия вчера в 22:04
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
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Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
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Петер Пеллегрини
Словацкий политик
Словацкий государственный деятель, политик. Премьер-министр Словакии с 22 марта 2018 года.
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