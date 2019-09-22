Политика
Российская газетаПремьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны
Наивысшую цену за освобождение Словакии заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки. Об этом заявил премьер-министр Петер Пеллегрини, выступая на торжествах по случаю 75-летия освобождения Калинова.
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Наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки, заявил премьер Петер Пеллегрини на торжествах по случаю 75-летия освобождения от немецких оккупантов поселка Калинова.РИА Новостивчера в 17:43
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Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны
Российская газетавчера в 20:27
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РБК вчера в 07:04
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Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
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Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского
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Футболист провел два года в академии «Арсенала» перед тем, как вернуться на родину. Тогда игрок обошелся ПСВ в 500 000 фунтов стерлингов.
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Российская газета 19 сентября в 21:20
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Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 20 сентября в 09:53
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По сообщению портала «Avia.pro», накануне ночью российские ВКС в Сирии сорвали очередную атаку израильских ВВС, которые планировали удар по пригороду Дамаска.
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Газета.Ru вчера в 23:12
Армия и оружие
Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток
В пятницу США заявили, что отправят некоторое количество войск на Ближний Восток и средства противоракетной обороны для саудовцев в ответ на атаку в прошлые выходные на нефтяные объекты королевства.
РБК вчера в 23:43
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Скончался инвалид-колясочник, почетный болельщик ФК «Ростов»
Ugpressa.ru вчера в 18:58
Общество
23 сентября в Москву придет астрономическая осень
Утром 23 сентября наступит астрономическая осень в Москве, сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Вести Подмосковья 20 сентября в 14:10
Политика
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В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
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Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
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Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
МедиаПоток 19 сентября в 12:48
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Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
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Ребенок с четырьмя ногами и тремя руками родился в Индии
Девочка родилась с четырьмя ногами и тремя руками в индийском городе Тонка. Об этом пишет The Mirror, прикрепляя фотографии.
Газета.Ru вчера в 21:41
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Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
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Глюкоза разревелась на свадьбе Бондарчука и Андреевой
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Дубль Мелкадзе помог «Тамбову» обыграть «Ростов»
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Онколог заметил, что распознать это онкологическое заболевание на ранних стадиях трудно, а когда опухоль становится агрессивной, лечение не всегда эффективно.
Слово и Дело вчера в 02:55
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Экономика
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Чемпионат мира по боксу, завершившийся 21 сентября в Екатеринбурге, принес сборной России три золотые и одну бронзовую медали.
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Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае
В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.
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