Наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки, заявил премьер Петер Пеллегрини на торжествах по случаю 75-летия освобождения от немецких оккупантов поселка Калинова.

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Наивысшую цену за освобождение Словакии заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки. Об этом заявил премьер-министр Петер Пеллегрини, выступая на торжествах по случаю 75-летия освобождения Калинова.

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