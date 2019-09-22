Политика

RT на русскомRT на русскомПремьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны

Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила советская армия. «Я хочу сегодня напомнить, что за освобождение Словакии наивысшую цену заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки», — цитирует РИА Новости премьера.
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Премьер Словакии напомнил о роли Красной Армии в освобождении страны

Наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки, заявил премьер Петер Пеллегрини на торжествах по случаю 75-летия освобождения от немецких оккупантов поселка Калинова.
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Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны

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РИА Новости17:43

Премьер Словакии заявил о роли Красной армии в освобождении страны

РБК19:51

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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 22:56, Вашингтон
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Петер Пеллегрини
Словацкий политик
Словацкий государственный деятель, политик. Премьер-министр Словакии с 22 марта 2018 года.
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