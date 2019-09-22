Наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила Красная армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки, заявил премьер Петер Пеллегрини на торжествах по случаю 75-летия освобождения от немецких оккупантов поселка Калинова.

с чего всё началось

Основная часть территории Словакии была освобождена от нацистской оккупации в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции, проводившейся с 25 марта по 5 мая 1945 года. Потери Красной армии составили 79,5 тысячи человек, в том числе безвозвратные — 16,9 тысячи человек.

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