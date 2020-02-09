Происшествия
RT на русскомПремьер Таиланда назвал мотив устроившего стрельбу военного
Мотивом расстрела людей военнослужащим в таиландском городе Накхонратчасима стали «личные проблемы», сообщил премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча.
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с чего всё началось
Сержант Сухопутных войск Таиланда расстрелял 26 человек на почве конфликта со своими сослуживцами из-за продажи дома, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча.РИА Новости01:03
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После очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ стало ясно, что следом российские банки снизят ставки по ипотеке и депозитам.
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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
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Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»
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Звезда 90-х выбрала серебристое платье мини с акцентом на плечах.
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Солдатова прокомментировала попытку самоубийства
Титулованная 21-летняя спортсменка оказалась в НИИ Склифосовского после, как сообщалось ранее, попытки покончить с собой: на ее руках были обнаружены порезы.
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В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая
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Общество
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Технологии
Google Chrome занял 1025 Гбайт ОЗУ на Mac Pro
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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в десятой игре Серии А подряд.
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Найдена необычная массивная галактика в ранней Вселенной
Международная команда астрономов обнаружила «галактику-монстра», возраст которой составляет 12 миллиардов лет.
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Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
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Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
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Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
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Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
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Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.