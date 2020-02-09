Происшествия

RT на русскомRT на русскомПремьер Таиланда назвал мотив устроившего стрельбу военного

Мотивом расстрела людей военнослужащим в таиландском городе Накхонратчасима стали «личные проблемы», сообщил премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча.
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Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде

Сержант Сухопутных войск Таиланда расстрелял 26 человек на почве конфликта со своими сослуживцами из-за продажи дома, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча.
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Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде

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Экономика

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
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Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
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Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
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Россиян ожидает снижение ставок по ипотеке и депозитам

После очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ стало ясно, что следом российские банки снизят ставки по ипотеке и депозитам.
Общественная электронная газета 03:28
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

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Известия 07 февраля в 19:55
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Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
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Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

РИА Новости вчера в 06:22
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Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Спорт

Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом, сообщает пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
РИА Новости вчера в 14:45
Шоу-бизнес

Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ

Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Gazeta.SPb 07 февраля в 16:15
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Газета.Ru 03:57
Спорт

Британская пловчиха Белоногова начнет выступать за Россию

Белоногова является чемпионом Европы 2018 года на дистанции 50 м брассом среди юниоров. 18-летняя спортсменка дочь уроженки России.
МК-Спорт 03:32
Общество

Полина Гагарина повторила образ Шер из 80-х

Звезда 90-х выбрала серебристое платье мини с акцентом на плечах.
Телепрограмма 02:08
Спорт

Солдатова прокомментировала попытку самоубийства

Титулованная 21-летняя спортсменка оказалась в НИИ Склифосовского после, как сообщалось ранее, попытки покончить с собой: на ее руках были обнаружены порезы.
Спорт-Экспресс 06 февраля в 05:20
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В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая

В деревне Ужёвка Сосновского района открылся карантинный пункт для прибывших из Китая граждан.
РБК 03:45
Технологии

Китайские компании запустят альтернативу Google Play

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Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за лекарство от коронавируса

Гонконгский актер Джеки Чан пообещал 1 млн юаней ($197 тысяч) за разработку антидота от коронавируса нового типа, сообщает Strait Times со ссылкой на пост актера в Weibo.
Газета.Ru 01:27
Технологии

Google Chrome занял 1025 Гбайт ОЗУ на Mac Pro

Google Chrome занял на Mac Pro 1025 Гбайт ОЗУ. На это обратил внимание известный YouTube-блогер Джонатан Моррисон.
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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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Футбол

Верона — Ювентус 2:1

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в десятой игре Серии А подряд.
Газета.Ru вчера в 16:34
Космос

Найдена необычная массивная галактика в ранней Вселенной

Международная команда астрономов обнаружила «галактику-монстра», возраст которой составляет 12 миллиардов лет.
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Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
ТАСС 07 февраля в 13:45
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
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Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Экономика

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Интерфакс 07 февраля в 14:03
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

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Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Российская газета 07 февраля в 10:59
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