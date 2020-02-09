Сержант Сухопутных войск Таиланда расстрелял 26 человек на почве конфликта со своими сослуживцами из-за продажи дома, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча.

с чего всё началось

Экономика Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.

Общество Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.

Экономика Россиян ожидает снижение ставок по ипотеке и депозитам После очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ стало ясно, что следом российские банки снизят ставки по ипотеке и депозитам.

Общество Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".

Спорт Британская пловчиха Белоногова начнет выступать за Россию Белоногова является чемпионом Европы 2018 года на дистанции 50 м брассом среди юниоров. 18-летняя спортсменка дочь уроженки России.

Спорт Солдатова прокомментировала попытку самоубийства Титулованная 21-летняя спортсменка оказалась в НИИ Склифосовского после, как сообщалось ранее, попытки покончить с собой: на ее руках были обнаружены порезы.

Общество Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за лекарство от коронавируса Гонконгский актер Джеки Чан пообещал 1 млн юаней ($197 тысяч) за разработку антидота от коронавируса нового типа, сообщает Strait Times со ссылкой на пост актера в Weibo.