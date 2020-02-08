Происшествия
RT на русскомПремьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу солдата
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча отслеживает ситуацию со стрельбой в городе Накхонратчасима. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке злоумышленника.
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Премьер Таиланда потребовал немедленно задержать устроившего стрельбу солдата
Московский Комсомолецвчера в 09:03
Премьер Таиланда потребовал задержать открывшего стрельбу солдата в ближайшее время
iReactorвчера в 08:45
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Здоровье
Медики назвали признаки проблем с щитовидной железой
Медики рассказали, на что обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание щитовидной железы.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
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Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой
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Экономика
«Дом.РФ» ведет переговоры с инвесткорпорацией ОАЭ
Компания "Дом.РФ", на 100% принадлежащая правительству России, ведёт переговоры с крупнейшей инвестиционной корпорацией эмирата Дубай - государственной ICD - о возможности инвестиций в недвижимость в российских городах-миллионниках, рассказал РИА Недвижимость заместитель гендиректора "Дом.РФ" Денис Филиппов на Всемирном урбанистическом форуме (World Urban Forum, WUF) в столице ОАЭ Абу-Даби.
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Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
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В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте
Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве
Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
Общество
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Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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На интеграции России и Белоруссии поставили крест
Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
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Астрономы нашли галактику, существовавшую 12 миллиардов лет назад
Издание Planet Today сообщает, что галактика существовала уже 12 миллиардов лет назад.
Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Общество
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Авто
Названы лучшие двигатели на кроссоверах с пробегом
Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг наиболее надежных бензиновых моторов объемом до 2 литров, которыми чаще всего оснащаются кроссоверы.
Политика
CNN узнал о возможном сокращении части Совета нацбезопасности США
О чрезвычайно большом числе сотрудников СНБ ранее заявлял помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Происшествия
В Сочи загорелась общеобразовательная школа
Наука
«„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать»
Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.
Происшествия
Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе
Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
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Эксперты восстановили картину гибели депутата Айрата Хайруллина
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Политика
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Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
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Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Политика
США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН
Вашингтон пока никак не отреагировал на предложение президента России Владимира Путина провести в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН.
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Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Кино
«Джокер» номинирован на антипремию «Золотая малина»
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Экс-президент Польши оценил претензии к России о выплате репараций
Экс-президент Польши Лех Валенса прокомментировал слова замглавы польского МИД о том, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы возмещения репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Технологии
Samsung объяснил блокировку телевизоров
Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Политика
Иран сообщил об отражении «самой масштабной» кибератаки
Иран отразил "самую масштабную" кибератаку, целью которой было создание неполадок в работе интернета в стране, сейчас пошла "вторая волна", сообщил замминистра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи.