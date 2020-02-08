Происшествия

RT на русскомRT на русскомПремьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу солдата

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча отслеживает ситуацию со стрельбой в городе Накхонратчасима. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке злоумышленника.
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Премьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу солдата

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Премьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу военного

РБКвчера в 09:14

Премьер-министр Таиланда потребовал задержать мужчину, устроившего стрельбу

REGNUMвчера в 09:05

Премьер Таиланда потребовал немедленно задержать устроившего стрельбу солдата

Московский Комсомолецвчера в 09:03

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Pravda.Ruвчера в 09:10

Премьер Таиланда потребовал задержать открывшего стрельбу солдата в ближайшее время

iReactorвчера в 08:45

В Таиланде солдат устроил стрельбу

Парламентская газетавчера в 09:35
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Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
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