Происшествия

RT на русскомRT на русскомПремьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу солдата

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча отслеживает ситуацию со стрельбой в городе Накхонратчасима. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке злоумышленника.
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Премьер Таиланда призвал захватить окопавшегося в ТРК стрелка с заложниками

DP.RUвчера в 09:44

Премьер Таиланда потребовал задержать открывшего стрельбу солдата в ближайшее время

iReactorвчера в 08:45

Тайский премьер потребовал задержать солдата, устроившего стрельбу

Pravda.Ruвчера в 09:10

Премьер-министр Таиланда потребовал задержать мужчину, устроившего стрельбу

REGNUMвчера в 09:05

Премьер Таиланда потребовал немедленно задержать устроившего стрельбу солдата

Московский Комсомолецвчера в 09:03

Премьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу военного

РБКвчера в 09:14

Премьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу солдата

RT на русскомвчера в 08:41
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Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Известия вчера в 20:58
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Политика

На интеграции России и Белоруссии поставили крест

Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
Московский Комсомолец 07 февраля в 18:06
Происшествия

Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам

Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Российская газета 06 февраля в 13:29
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru вчера в 01:20
Финансы

Банк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку

Решение ЦБ снизить ключевую ставку и снижение доходностей облигаций федерального займа формируют условия для снижения ставок по кредитам и депозитам, что способствует росту корпоративного и ипотечного кредитования, указывается в сообщении.
Инфорос 07 февраля в 06:50
Происшествия

Солдат удерживает 16 заложников в торговом центре Таиланда

Солдат, устроивший стрельбу в городе Корат на северо-востоке Таиланда, удерживает 16 заложников в торговом центре, погибли 15 человек, передает BBC.
BFM.ru вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей

Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей В пятницу был арестован заместитель начальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, главный фигурант громкого уголовного дела о хищениях у Минобороны 6,7 млрд руб.
Коммерсантъ 07 февраля в 14:51
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

РИА Новости вчера в 06:22
Футбол

«Зенит» сыграет с ЦСКА в Испании на полчаса раньше, чем планировалось

В субботу, восьмого февраля, стало известно, что ранее запланированный матч "Зенит" - ЦСКА, который должен состоятся в испанском Камило Кано в Ла Нусии девятого числа, состоится раньше, чем анонсировалось.
Sport.ru вчера в 15:30
Здоровье

Перечислены пять игнорируемых признаков рака

Всего врачи перечислили пять таких симптомов. Первым из них стал кашель, который не прекращается на протяжении длительного времени.
iReactor 07 февраля в 21:21
Армия и оружие

Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане

Двое американских военнослужащих погибли в результате обстрела в восточной провинции Афганистана Нангархар.
Известия 00:11
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Российская газета 02:16
Общество

Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
ТАСС вчера в 19:40
Космос

Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС

Красная весна 07 февраля в 06:52
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Политика

Поселок на окраине Горловки остался без света из-за обстрела

Поселок на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки остался без света из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
РИА Новости 00:55
Футбол

«Барселона» обозначила приоритетную трансферную цель на лето

Каталонская «Барселона» определилась с тем футболистом, который закроет центр поля, сообщает издание Cadena Ser.
Евро-футбол.ру вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
News.ru вчера в 11:43
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

В релизе говорилось, что подобных передач на телевидении нет, но в RTVI с этим не согласны – на их канале такая программа выходит с сентября 2019 года.
Gazeta.SPb 07 февраля в 13:28
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru 07 февраля в 11:00
Энергетика

Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ

Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
REGNUM вчера в 14:14
Политика

Российский посол рассказал о проекте плавучей АЭС для Судана

Проект по строительству Россией для Судана плавучего атомного энергоблока находится лишь на самом начальном этапе согласования, должны быть проработаны много деталей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Владимир Желтов.
РИА Новости 02:24
Политика

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия вчера в 22:44
Космос

Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной

ToDay News Ufa 07 февраля в 12:32
Политика

Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту

Трое чиновников, участвовавших в слушаниях процесса импичмента в качестве свидетелей и выступавших против президента США Дональда Трампа, лишились своих постов.
Life.ru вчера в 06:48
Общество

Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Газета.Ru вчера в 11:49
Общество

Коронавирус из Китая получил официальное название NCP

Всемирная организация здравоохранения постоянного международного названия новой инфекции пока не дала.
ИА Новороссия 00:51
Происшествия

Устроивший стрельбу в Таиланде оборудовал базу в кладовой магазина

Военнослужащий Чакрапхан Тхомма, устроивший стрельбу на северо-востоке Таиланда, оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома Foodland в подвальном этаже торгового центра.
Gazeta.SPb 02:10
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