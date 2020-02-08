Происшествия
RT на русскомПремьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу солдата
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча отслеживает ситуацию со стрельбой в городе Накхонратчасима. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке злоумышленника.
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Премьер Таиланда потребовал задержать открывшего стрельбу солдата в ближайшее время
iReactorвчера в 08:45
Премьер Таиланда потребовал немедленно задержать устроившего стрельбу солдата
Московский Комсомолецвчера в 09:03
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