Политика

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов

Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
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Премьер Украины не исключил локальных проблем с газом в случае прекращения транзита

Коммерсантъ11:04

Киев предупредил о сбое отопления городов из-за отказа России от транзита

РБК10:06

Ряд городов Украины останутся без тепла: В Киеве озвучили последствия неподписания контракта с Россией

Царьград09:50

На Украине предупредили о возможных проблемах с отоплением

Известия10:06

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах

RT на русском09:40

На Украине допустили проблемы с отоплением в малых городах при прекращении транзита газа

Интерфакс09:39

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов

РИА Новости09:24
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Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в стране

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что массовые протесты в стране связаны с попыткой государственного переворота правых сил, которые недовольны его переизбранием.
Газета.Ru 08:27
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Политика

В США сделали заявление о задержании Ахмеда Билалова

Представитель иммиграционной и таможенной полиции США Тэмми Спайсер прокомментировал ситуацию с задержанием бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
Газета.Ru 10:36
Армия и оружие

Курды принимали участие в обсуждении урегулирования ситуации в Сирии

Известия 10:14
Кино

«Ростелеком» подарит интернет новым подписчикам сервиса Wink

«Ростелеком» предложил рязанцам оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.
RZN.info 04:20
Авто

Nissan представил концепт электрического кроссовера Nissan Ariya

Новинкой стал прототип электрического кроссовера. По заявлению компании, этот прототип уже близок к серийному выпуску.
Tvoe-avto.com 07:17
Политика

Депутата Рады раскритиковали за выступление на российском ТВ

Депутат Верховной рады от партии «Слуги народа» Евгений Шевченко подвергся критике однопартийцев за участие в программе на российском ТВ: политику даже предложили нарядиться матрешкой.
ФАН 01:17
Армия и оружие

Госдеп США: Применение силы против Турции даже не обсуждалось

Спецпредставитель госдепа США по Сирии прокомментировал военную операцию Анкары на севере арабской республики.
Фонтанка.Ру 11:17
Армия и оружие

Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве

RuNews24.ru вчера в 14:28
Политика

Путин заявил о списании Россией долгов Африки на сумму $20 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд.
Газета.Ru 07:28
Армия и оружие

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.
РИА Новости 21 октября в 10:59
Кино

Культовый фильм «Форрест Гамп» впервые выйдет в российский прокат

Югополис 07:46
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Экономика

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
RT на русском вчера в 02:13
Футбол

Футболист «Крыльев Советов» Анюков дисквалифицирован на два матча ЧР

Воскресная игра 13-го тура чемпионата России в Оренбурге завершилась победой гостей со счетом 1:0. В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной площади самарцев на бровке произошла потасовка с участием игроков и тренеров команд, по итогам которой красные карточки получили главные тренеры "Крыльев Советов" и "Оренбурга" Миодраг Божович и Владимир Федотов, а также Анюков.
РИА Новости 10:18
Армия и оружие

WikiLeaks подверг сомнениям выводы ОЗХО по химатаке в Сирии

Портал WikiLeaks опубликовал доклад, который ставит под сомнение расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.
Аргументы и Факты 09:24
Общество

Появились первые фото плацкартного вагона с душем

Sochi.com 05:21
Армия и оружие

МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа

Как сообщает РИА Новости, Москва требует от Вашингтона покинуть район военной базы Эт-Танф на юге Сирии.
Российская газета 11:22
Происшествия

Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.
Газета.Ru 10:35
Происшествия

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Происшествия

Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
РИА Новости 11:06
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Общество

Украину признали самой бедной страной Европы

Украина попала на последнее место рейтинга стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы в 2019 году.
Lenta.ru 10:19
Общество

В Сети выставили на продажу визитку Путина

На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Российская газета 08:42
Происшествия

Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Известия вчера в 17:39
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
Газета Metro вчера в 03:27
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