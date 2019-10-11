Политика
РИА НовостиПремьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
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Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Политика
Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в стране
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что массовые протесты в стране связаны с попыткой государственного переворота правых сил, которые недовольны его переизбранием.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Политика
В США сделали заявление о задержании Ахмеда Билалова
Представитель иммиграционной и таможенной полиции США Тэмми Спайсер прокомментировал ситуацию с задержанием бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
Кино
«Ростелеком» подарит интернет новым подписчикам сервиса Wink
«Ростелеком» предложил рязанцам оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.
Авто
Nissan представил концепт электрического кроссовера Nissan Ariya
Новинкой стал прототип электрического кроссовера. По заявлению компании, этот прототип уже близок к серийному выпуску.
Политика
Депутата Рады раскритиковали за выступление на российском ТВ
Депутат Верховной рады от партии «Слуги народа» Евгений Шевченко подвергся критике однопартийцев за участие в программе на российском ТВ: политику даже предложили нарядиться матрешкой.
Армия и оружие
Госдеп США: Применение силы против Турции даже не обсуждалось
Спецпредставитель госдепа США по Сирии прокомментировал военную операцию Анкары на севере арабской республики.
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
Политика
Путин заявил о списании Россией долгов Африки на сумму $20 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд.
Армия и оружие
Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Футбол
Футболист «Крыльев Советов» Анюков дисквалифицирован на два матча ЧР
Воскресная игра 13-го тура чемпионата России в Оренбурге завершилась победой гостей со счетом 1:0. В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной площади самарцев на бровке произошла потасовка с участием игроков и тренеров команд, по итогам которой красные карточки получили главные тренеры "Крыльев Советов" и "Оренбурга" Миодраг Божович и Владимир Федотов, а также Анюков.
Армия и оружие
WikiLeaks подверг сомнениям выводы ОЗХО по химатаке в Сирии
Портал WikiLeaks опубликовал доклад, который ставит под сомнение расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.
Общество
Появились первые фото плацкартного вагона с душем
Армия и оружие
МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа
Как сообщает РИА Новости, Москва требует от Вашингтона покинуть район военной базы Эт-Танф на юге Сирии.
Происшествия
Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.
Происшествия
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Происшествия
Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Общество
Украину признали самой бедной страной Европы
Украина попала на последнее место рейтинга стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы в 2019 году.
Общество
В Сети выставили на продажу визитку Путина
На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Происшествия
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.