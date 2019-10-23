Политика

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов

Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
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Украинские власти готовят население страны к проблемам с отоплением

Российская газета14:10

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах

RT на русском09:40

На Украине предупредили о возможных проблемах с отоплением

Известия10:06

Ряд городов Украины останутся без тепла: В Киеве озвучили последствия неподписания контракта с Россией

Царьград09:50

Киев предупредил о сбое отопления городов из-за отказа России от транзита

РБК10:06

На Украине допустили проблемы с отоплением в малых городах при прекращении транзита газа

Интерфакс09:39

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов

РИА Новости09:24
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Елену Малышеву госпитализировали

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Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
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Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
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По каким вопросам СПЧ расходился с властью

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Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии

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Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки превысила $20 млрд.
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Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

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Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

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В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
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Количество автодилеров снизилось до 3,3 тысячи в России

Тарантас Ньюс 02:07
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Глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что согласился пройти проверку на полиграфе за компанию с коллегой Александром Дубинским.
Украина.ру 09:18
Происшествия

В перестрелке под Ростовом погибли пять человек

BFM.ru вчера в 11:10
Общество

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Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
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Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки

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Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
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Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru вчера в 10:10
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
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Три человека погибли в ДТП в Вологодской области

Три человека погибли в результате лобового столкновения машин ВАЗ-2107 и LADA Largus в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
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РБ Лейпциг — Зенит 2:1 (2-й тайм)

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Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

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Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
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Генсек НАТО прокомментировал договорённости Путина и Эрдогана по Сирии

22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в нарушении своих обещаний по Сирии.
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Россиянка умерла на турецком курорте после похода на аквааэробику

Lenta.ru 13:22
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