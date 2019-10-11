Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов

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