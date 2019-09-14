Политика

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

По словам премьера, существуют сорок водных путей, о которых нужно договариваться с Польше и Белоруссией. Гончарук отметил, что для достижения прогресса в этом вопросе Киеву нужны конструктивные отношения с Варшавой и Минском. "Мы уже начали это делать", - заключил он.
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с чего всё началось

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, правительство страны имеет несколько амбициозных проектов.
РИА Новости04:33

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Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

РИА Новости04:33

Правительство Украины планирует соединить водным путем Балтийское и Черное моря

ТАСС04:12

На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря

RT на русском03:54

На Украине предложили водным путем соединить Черное и Балтийское море

РЕН ТВ03:26

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Коммерсантъ05:07

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Московский Комсомолец03:43

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Комсомольская правда04:14
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РИА Новости вчера в 09:21
Происшествия

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Политика

Спикером заксобрания Севастополя стал сопредседатель штаба ОНФ

Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.
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Политика

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Началась эвакуация понтонов после ЧП на полигоне под Северодвинском

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