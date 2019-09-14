Политика
РИА НовостиПремьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
По словам премьера, существуют сорок водных путей, о которых нужно договариваться с Польше и Белоруссией. Гончарук отметил, что для достижения прогресса в этом вопросе Киеву нужны конструктивные отношения с Варшавой и Минском. "Мы уже начали это делать", - заключил он.
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с чего всё началось
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, правительство страны имеет несколько амбициозных проектов.РИА Новости04:33
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