Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, правительство страны имеет несколько амбициозных проектов.

с чего всё началось

По словам премьера, существуют сорок водных путей, о которых нужно договариваться с Польше и Белоруссией. Гончарук отметил, что для достижения прогресса в этом вопросе Киеву нужны конструктивные отношения с Варшавой и Минском. "Мы уже начали это делать", - заключил он.

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