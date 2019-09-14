Политика

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, правительство страны имеет несколько амбициозных проектов.
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Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

РИА Новости04:33

Правительство Украины планирует соединить водным путем Балтийское и Черное моря

ТАСС04:12

На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря

RT на русском03:54

Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря

Коммерсантъ05:07

Украинский премьер предложил соединить Балтийское и Черное моря

РБК05:47

На Украине предложили водным путем соединить Черное и Балтийское море

РЕН ТВ03:26

Политолог: соединение Балтийского и Черного морей угрожает существованию России

URA.Ru09:07
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
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В интернете появилось видео со свадьбы Собчак и Богомолова

В интернете появилось видео со свадьбы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
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СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино

Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.
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Политика

Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

ТАСС 09:46
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На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар

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«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Байер»

В матче 4-го тура чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда принимала «Байер».
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Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России

По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
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Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
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Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

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Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий

Посол США в России Джон Хантсман в интервью Интерфаксу сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.
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Рассчитан предел падения курса рубля в 2019 году

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Константина Карпова, в конце года курс рубля при самом негативном сценарии не опустится ниже 69 рублей за доллар.
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Двое пострадавших с севшего на мель судна в Югре госпитализированы

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Bugatti сосредоточится на других вещах вместо скорости

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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
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Волки напали на трех человек в Крыму

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МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

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Кравчук: украинцы хотели союза с Россией

Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
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В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского

"Сотрудниками полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания 29-летний житель Улан-Удэ, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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