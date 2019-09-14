Политика
РИА НовостиПремьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, правительство страны имеет несколько амбициозных проектов.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Кино
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке начал работу международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает Vostokmedia.com.
RT на русском вчера в 11:20
Религия
«Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ
Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.
РИА Новости 08:27
Шоу-бизнес
Стало известно о парезе Заворотнюк
«Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука», — указано в сообщении.
Lenta.ru 04:12
Здоровье
Глава Минздрава ответила на вопросы россиян в прямом эфире
Министр в прямом эфире отвечала на самые волнующие темы: цены на лекарства, нехватка специалистов.
РЕН ТВ вчера в 07:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:01
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде
Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости вчера в 03:12
Шоу-бизнес
Священнослужитель заговорил о сносе храма после венчания Собчак
Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, в котором венчался Александр Пушкин, теперь будет известен тем, что в нем венчалась телеведущая Ксения Собчак.
Lenta.ru 02:30
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM вчера в 08:51
Политика
Кучма усомнился в выполнении Зеленским Минских соглашений
Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.
Газета.Ru 04:48
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву
Тепло в Москву, скорее всего, вернется в последнюю пятидневку сентября.
РБК 03:58
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Кира Найтли родила второго ребенка
Кто именно родился в звездной семье так и остается загадкой. Напомним, все важные события в жизни Найтли окутаны завесой тайны.
Телепрограмма вчера в 21:33
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Авто
Названа стоимость нового грузовика КамАЗ-54901
КАМАЗ-54901 получил новую комфортабельную кабину шириной 2,5 метра, причем в ней ровный пол.
Tvoe-avto.com вчера в 16:34
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнул пожар
Удары 10 беспилотников, управляемых йеменскими хуситами - военизированной группировкой шиитов-зейдитов - утром в субботу, 14 сентября, вызвали пожары на двух крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщили в министерстве внутренних дел королевства.
Газета.Ru 06:52
Игры
Borderlands 3 примерно вдвое превзошла Borderlands 2 по числу одновременных игроков на PC
Игромания.ру 02:49
Политика
Новый премьер Украины выступил за прагматичные отношения с Россией
Украинское правительство выступает за выстраивание прагматичных отношений с Россией.
ФАН 06:03
Общество
Кадастровая палата объяснила, как оформить излишки земли
Закон направлен на уточнение существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет использовали земли без уточненных границ.
Право.ру вчера в 07:47
Политика
В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией
Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.
RT на русском 07:50
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия вчера в 02:05
Армия и оружие
Российский истребитель Су-35 совершил перелёт до Стамбула
Как сообщает агенство, российский истребитель Су-35 совершил перелет в Турцию и приземлился в аэропорту имени Ататюрка, где пройдет с 17 по 22 сентября технологический фестиваль "Технофест".
Военное обозрение 08:26
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Политика
Медведев назвал условие сокращения трудовой недели
Сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и на конкретных видах производств, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Взгляд.ру вчера в 08:04
Кино
Вышел первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из 15-го сезона сериала "Сверхъестественное".
VSE42.RU 12 сентября в 23:28