Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, правительство страны имеет несколько амбициозных проектов.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Религия «Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.

Шоу-бизнес Стало известно о парезе Заворотнюк «Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука», — указано в сообщении.

Здоровье Глава Минздрава ответила на вопросы россиян в прямом эфире Министр в прямом эфире отвечала на самые волнующие темы: цены на лекарства, нехватка специалистов.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".

Единоборства Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Шоу-бизнес Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.

Шоу-бизнес Священнослужитель заговорил о сносе храма после венчания Собчак Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, в котором венчался Александр Пушкин, теперь будет известен тем, что в нем венчалась телеведущая Ксения Собчак.

Общество В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".

Здоровье Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.

Политика Кучма усомнился в выполнении Зеленским Минских соглашений Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.

Общество Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву Тепло в Москву, скорее всего, вернется в последнюю пятидневку сентября.

Политика В Совфеде предложили Украине войти в состав России "В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.

Шоу-бизнес Кира Найтли родила второго ребенка Кто именно родился в звездной семье так и остается загадкой. Напомним, все важные события в жизни Найтли окутаны завесой тайны.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.

Технологии Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.

Авто Названа стоимость нового грузовика КамАЗ-54901 КАМАЗ-54901 получил новую комфортабельную кабину шириной 2,5 метра, причем в ней ровный пол.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнул пожар Удары 10 беспилотников, управляемых йеменскими хуситами - военизированной группировкой шиитов-зейдитов - утром в субботу, 14 сентября, вызвали пожары на двух крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщили в министерстве внутренних дел королевства.

Общество Кадастровая палата объяснила, как оформить излишки земли Закон направлен на уточнение существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет использовали земли без уточненных границ.

Политика В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.

Армия и оружие Российский истребитель Су-35 совершил перелёт до Стамбула Как сообщает агенство, российский истребитель Су-35 совершил перелет в Турцию и приземлился в аэропорту имени Ататюрка, где пройдет с 17 по 22 сентября технологический фестиваль "Технофест".

Политика Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.