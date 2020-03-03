Политика

Газета.RuГазета.RuПремьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:14

Правительство Украины сдалось досрочно

Коммерсантъвчера в 15:23

Спикер Рады сообщил об отставке премьера Украины

РИА Новостивчера в 13:15

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

ТАССвчера в 13:19

СМИ: премьер Украины Гончарук написал заявление об отставке

Вести.Ruвчера в 13:33

Партия «Слуга народа» поддержит отставку премьер-министра Украины

Аргументы и Фактывчера в 14:45

Премьер-министр Украины подал в отставку

Московский Комсомолецвчера в 13:05
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости вчера в 23:33
Политика

Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
Life.ru вчера в 14:19
Происшествия

В Адлере горит рынок на площади 500 квадратных метров

Пожарные тушат рынок в Адлере, где горит 500 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Газета.Ru 01:05
Армия и оружие

Минобороны получит спутник «Пион-НКС»

График окончания работ по созданию спутника «Пион-НКС», который является составной частью системы радиоэлектронной разведки «Лиана», утвержден.
Политическая Экспертиза вчера в 17:26
Технологии

В WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема

В новой версии приложения появился темный режим, который активируется при соответствующих настройках операционной системы.
ToDay News Ufa 00:02
Политика

В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
Вести.Ru вчера в 22:30
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Общество

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов базы «Электронное правосудие».
РБК 01:00
Игры

DuckTales: Remastered вернулась в продажу

Релиз DuckTales: Remastered состоялся в 2013 году на ПК, Xbox 360, PlayStation 3 и Nintendo Wii U. Средняя оценка игры на сайте Metacritic составляет 66 баллов из 100 от прессы и 7,5 баллов из 10 от пользователей.
CyberSport.ru вчера в 22:16
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Музыка

Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»

Газета.Ru вчера в 04:57
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
RT на русском вчера в 11:43
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
ТАСС вчера в 03:59
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Общество

ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
РБК вчера в 14:57
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru 02 марта в 19:42
Транспорт

Российские автомобили оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

REGNUM 01:03
Общество

Правительство ограничило вывоз из России медицинских масок

Правительство на фоне распространения коронавируса ограничило со 2 марта до 1 июня 2020 года вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования.
ТАСС 01:02
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Политика

Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях

Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Профиль вчера в 00:39
Кино

Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»

В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Gazeta.SPb 02 марта в 06:32
Общество

Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ

Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.
ТАСС вчера в 13:30
Хоккей

Бурмистров: знал, что от жалобы ничего не будет. Удивился, что «Авангард» так поступает

Прекрасно знал, что ничего не будет. Удивился, что команда так поступает.
Чемпионат вчера в 14:46
Футбол

Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Спорт-Экспресс вчера в 12:13
Общество

Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома

Pravda.Ru вчера в 21:14
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Woman.ru 00:48
Происшествия

Самолет, летевший из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани

REGNUM 00:56
Политика

Названы сроки публикации обновленного текста Конституции

Замдиректора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина рассказала о том, когда может выйти появиться официальная публикация обновленного текста Конституции, сообщает РИА Новости.
Невские Новости вчера в 23:17
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