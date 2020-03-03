Политика
Газета.RuПремьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
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Армия и оружие
Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Политика
Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
Происшествия
В Адлере горит рынок на площади 500 квадратных метров
Пожарные тушат рынок в Адлере, где горит 500 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Армия и оружие
Минобороны получит спутник «Пион-НКС»
График окончания работ по созданию спутника «Пион-НКС», который является составной частью системы радиоэлектронной разведки «Лиана», утвержден.
Технологии
В WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема
В новой версии приложения появился темный режим, который активируется при соответствующих настройках операционной системы.
Политика
В США подводят итоги первичных выборов
США подводят итоги "супервторника".
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Общество
ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов базы «Электронное правосудие».
Игры
DuckTales: Remastered вернулась в продажу
Релиз DuckTales: Remastered состоялся в 2013 году на ПК, Xbox 360, PlayStation 3 и Nintendo Wii U. Средняя оценка игры на сайте Metacritic составляет 66 баллов из 100 от прессы и 7,5 баллов из 10 от пользователей.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Музыка
Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Общество
Правительство ограничило вывоз из России медицинских масок
Правительство на фоне распространения коронавируса ограничило со 2 марта до 1 июня 2020 года вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»
В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Общество
Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ
Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Хоккей
Бурмистров: знал, что от жалобы ничего не будет. Удивился, что «Авангард» так поступает
Прекрасно знал, что ничего не будет. Удивился, что команда так поступает.
Футбол
Определились группы лиги D в Лиге наций
В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Общество
Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка
В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Политика
Названы сроки публикации обновленного текста Конституции
Замдиректора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина рассказала о том, когда может выйти появиться официальная публикация обновленного текста Конституции, сообщает РИА Новости.