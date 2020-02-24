Общество
РБКГончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан. По словам Гончарука, молодым семьям могут даже не дать кредит.
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Политика
Президент Эстонии признала отсутствие территориальных претензий к РФ
Эстония не имеет территориальных претензий к соседним государствам, заявила президент Керсти Кальюлайд.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Футбол
«Брэдфорд» разорвал контракт с игроком, которого обвинили в педофилии
Английский "Брэдфорд" разорвал контракт с игроком Тайреллом Робинсоном, которого обвинили в педофилии, сообщает BBC.
Политика
Минздрав готов направить еще один самолет в Китай для эвакуации украинцев
В четверг, 20 февраля, в Харькове приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, эвакуированными из Китая.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Технологии
Sony Playstation 5 научится чувствовать страх человека во время игры
Контроллер Dualshock 5 для нового Playstation будет не особо отличаться от предыдущего поколения. Тем не менее, он обретёт новые функции.
Политика
Социологи зафиксировали падение рейтинга Зеленского почти на треть
Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского с сентября 2019 по февраль 2020 года снизился практически на одну треть.
Армия и оружие
Кошкин пояснил, зачем ПНС нужен перенос мирных переговоров по Ливии
Политолог Андрей Кошкин пояснил, что ПНС тянет время, чтобы успеть укрепить военные позиции.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Футбол
Если азар перенесет операцию, то пропустит остаток сезона
Напомним, что футболист получил травму во время матча чемпионата Испании против "Леванте".
Футбол
Президент «Ювентуса»: приоритетная задача для Италии — охрана здоровья населения
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о возможном проведении матча чемпионата Италии с «Интером» без зрителей.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
Политика
Россиянина оштрафовали на 70 тыс. рублей за негативный пост про Путина
Житель Краснодарского края разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост про президента России Владимира Путина и теперь должен заплатить 70 тыс. рублей.
Футбол
ФК «Тамбов» вышел в финал Кубка ФНЛ
ФК "Тамбов" победил и вышел в финал Кубка ФНЛ. Там "горожане" встретятся с "Химками".
Здоровье
Китай признал Арбидол потенциальным лекарством от коронавируса
Как сообщает «ТАСС», под «Арбидолом» здесь, вероятно, понимается средство, разработанное китайской фармкомпанией SSY Group Limited, о чем говорит ее пресс-релиз, где рекомендуется внести препарат в список потенциальных лекарств от коронавируса.
Происшествия
Возросло число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции
До восьми человек возросло число жертв землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло на границе Турции и Ирана.
Армия и оружие
Нетаньяху назвал условие для начала масштабной военной операции в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале масштабной военной кампании в случае, если палестинские формирования ХАМАС не прекратят обстрел израильских населённых пунктов.
Политика
СМИ узнали о включении посла США в России в список противников Трампа
Сотрудники Белого дома и союзники Дональда Трампа в течение последних 18 месяцев составляли списки правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Недвижимость
Вторичный рынок ожидает второго дыхания
В ЦИАН отрицательную динамику отмечают также в Краснодаре, где за месяц вторичная недвижимость подешевела на 1,7%, до 65,8 тыс. руб. за кв. м. Стоимость реальных сделок на вторичном рынке обычно оказывается ниже представленных цен.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Гаджеты
HONOR сделал наушники Honor Magic Earbuds
HONOR показал свои новые наушники Magic Earbuds. Разумеется, в них есть шумоподавление, как и у всех наушников в 2020 году.