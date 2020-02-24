Общество
Lenta.ruПремьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что молодые граждане страны не смогут купить квартиру даже в ипотеку, потому что проценты по ней слишком высоки. Об этом политик заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», запись доступна на YouTube.
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Google подталкивает пользователей Microsoft Edge к переходу на Chrome
Google и Microsoft долгое время конкурировали за внимание пользователей, а в своё время в Редмонде предлагали перейти на новый тогда классический веб-обозреватель Edge с Google Chrome.
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Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
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Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
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Новый спектрограф HPF обнаружил экзопланету размером с Нептун
Армия и оружие
Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе войной
Для обозначения ситуации в Идлибе можно использовать термин «война», заявил президент Турции Реджеп Эрдоган 21 февраля, выступая перед журналистами.
Политика
Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию
Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии.
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Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане
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В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли.
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В регионе объявлено чрезвычайное положение. По последним данным, число заболевших новым видом пневмонии в Китае превысило 77 тысяч человек.
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После подписания контракта «Барселона» собирается отправить Гильямона во вторую команду со скорой перспективой перевода в основу.
Армия и оружие
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Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
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Потоп в украинской столице: возле метро «Сырец» забил гейзер
Возле станции метро «Сырец» в Киеве затопило проезжую часть, а посреди лужи образовался гейзер, из которого хлещет вода.
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Из-за изменения климата река Колорадо медленно высыхает
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Оксана Самойлова, супругу рэпера Джигана, вышла из роддома в четверг.
Происшествия
Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Общество
Россия намерена участвовать в модернизации морского транспорта Кубы
Представители транспортных ведомств России и Кубы обсудили участие российских компаний в модернизации портов Кубы в рамках III Заседания смешанной комиссии по морскому транспорту.
Армия и оружие
В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»
Кино
Фото со съемок Венома
Известный звёздный фотограф Грег Уильямс опубликовал новые фотографии со съёмок второй части «Венома».
Общество
В Италии четвертый человек умер от коронавируса
В Италии зафиксировали уже четвертую смерть от коронавирусной инфекции COVID-2019. 24 февраля скончался 84-летний пациент.
Футбол
Клопп обозначил критерии, по которым «Ливерпуль» подыскивает новичков
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что клуб подходит с большой ответственностью в вопросе комплектования состава.
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В Мытищах мать троих детей прыгнула в ледяной пруд, спасая собаку
Очевидцы засняли на видео, как педиатр из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, спасая собаку.
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Эксперты оценили шансы Фьюри в возможном бою против Джошуа
Сегодня Фьюри нокаутом победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом по версии WBC и журнала The Ring.
Музыка
Главный хит с нового альбома BTS собрал больше 700 млн просмотров
Самый популярный корейский бойз-бэнд выпустил четвертый альбом Map Of The Soul:7. Цифра семь означает, что в группе по-прежнему семеро поющих и танцующих парней, а BTS в этом году исполняется семь лет.
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Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
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Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
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