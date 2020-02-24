Общество

Lenta.ruLenta.ruПремьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что молодые граждане страны не смогут купить квартиру даже в ипотеку, потому что проценты по ней слишком высоки. Об этом политик заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», запись доступна на YouTube.
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Украинский премьер пошутил о выплате ипотеки с помощью наркоторговли

РИА Новости05:09

Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

Lenta.ru04:30

Премьер Украины назвал торговлю оружием способом выплатить ипотеку

Газета.Ru05:04

Гончарук об ипотеке: чтоб ее выплатить нужно продавать наркотики и оружие

REGNUM04:35

Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

РЕН ТВ05:07

Премьер Украины предложил гражданам торговать наркотиками ради выплаты ипотеки

Life.ru05:11

«Торговать наркотиками»: премьер Украины назвал способ выплатить ипотеку

НТВ05:02
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
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