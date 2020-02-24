Экономика

Lenta.ruLenta.ruПремьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что молодые граждане страны не смогут купить квартиру даже в ипотеку, потому что проценты по ней слишком высоки. Об этом политик заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», запись доступна на YouTube.
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Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

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