Общество
Газета.RuПремьер Украины назвал торговлю оружием способом выплатить ипотеку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в его стране молодые семьи едва ли смогут взять квартиру в ипотеку из-за высокой ставки. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, в государстве очень высокие проценты по ипотечному кредитованию.
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С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.