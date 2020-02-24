Общество

Газета.RuГазета.RuПремьер Украины назвал торговлю оружием способом выплатить ипотеку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в его стране молодые семьи едва ли смогут взять квартиру в ипотеку из-за высокой ставки. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, в государстве очень высокие проценты по ипотечному кредитованию.
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с чего всё началось
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил
 в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
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