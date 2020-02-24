с чего всё началось

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в его стране молодые семьи едва ли смогут взять квартиру в ипотеку из-за высокой ставки. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, в государстве очень высокие проценты по ипотечному кредитованию.

Политика В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.

Политика Назван президентский рейтинг Зеленского Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.

Шоу-бизнес Собчак прокомментировала обвинения Успенской после шоу «Док-Ток» Успенская пыталась доказать, что никогда не применяла телесную силу в отношении дочери, но Собчак продолжала дальше задавать ей неприятные вопросы.

Шоу-бизнес Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.

Политика Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.

Политика Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука» Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.

Происшествия В Одессе женщину убило упавшим деревом Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Политика Киев два месяца не выплачивает бывшим пленным деньги Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев из Донбасса после обмена пленными Журналист отметил, что многие из вернувшихся пленных нуждаются в серьезном лечении, восстановлении утраченного имущества и трудоустройстве.

Хоккей Ковальчук стал партнером Овечкина в «Вашингтоне» Благодаря обмену между "Монреалем" и "Вашингтоном" Ковальчук оказался в "Вашингтоне", где его партнерами станут давний друг - лучший снайпер Лиги последних лет Александр Овечкин, а также Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

Единоборства Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.

Общество Китайские ученые назвали промежуточных переносчиков коронавируса «Животным-хозяином нового типа коронавируса могли быть летучие мыши, а панголины, возможно, являются одним из промежуточных хозяев», - приводит слова чиновника РИА Новости.

Теннис Хачанов обыграл Кукушкина на турнире в Дубае За полтора часа поединка Хачанов реализовал 4 брейка из 8, оформил 6 подач навылет и допустил две ошибки.

Политика В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.