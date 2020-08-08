Премьер Украины назвал условие поставок воды в Крым
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Украина может начать поставки воды в Крым только в случае гуманитарной катастрофы, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль 8 августа в эфире «Радио Свобода».В источнике
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Аргументы и Факты - Крым7 августа в 09:19
Украинский премьер пообещал крымчанам воду в случае «гуманитарной катастрофы»
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