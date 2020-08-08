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Известия

Премьер Украины назвал условие поставок воды в Крым

Украина может начать поставки воды в Крым только в случае гуманитарной катастрофы, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль 8 августа в эфире «Радио Свобода».В источнике
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Интерфакс

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 августа

Интерфакс01:49
REGNUM

Премьер-министр Украины: Киев не будет подавать воду «оккупантам» в Крым

REGNUM01:13
КП - Крым

Власти Украины пояснили, при каких условиях могут обеспечить Крым водой

КП - Крымвчера в 11:22
РБК

В Киеве назвали условия возобновления подачи воды в Крым

РБК19:13
Аргументы и Факты - Крым

В Киеве объяснили, при каких условиях возможно обеспечение водой крымчан

Аргументы и Факты - Крым7 августа в 09:19
Московский Комсомолец

Украинский премьер пообещал крымчанам воду в случае «гуманитарной катастрофы»

Московский Комсомолец7 августа в 08:36
РИА Новости Крым

В Киеве не исключили возможность обеспечения водой крымчан

РИА Новости Крым7 августа в 08:35

Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам.
Российская газетавчера в 11:19

США попытались обнаружить российскую подлодку во время учений НАТО

В небе были обнаружены три американских противолодочных самолета Poseidon, при этом два из них выполняли плановую работу, а третий использовался для ведения гидроакустической разведки и мониторинга акватории.
Evo-rus.com03:24
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Эскадрильи ВКС вместо лёгких МиГ-35 закупают «тяжеловесы»: в западной прессе озабочены судьбой российского истребителя

Обозреватель Томас Ньюдик в военно-тематическом разделе зарубежного издания The Drive озабочен "проблемами" и судьбой российского истребителя поколения 4++ МиГ-35.
Военное обозрение02:57

Собянин назвал число проживающих в предаварийном жилье москвичей

Миллион людей живет сегодня в предаварийном жилье в Москве, поэтому программа реновации очень важна для города, заявил в воскресенье, 9 августа, мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
Известия02:00
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Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известия03:06
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