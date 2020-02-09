Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПремьер Украины объявил о сокращении госаппарата на 10%

В 2020 году численность сотрудников госаппарат на Украине сократится на 10%, заявил в эфире ICTV премьер-министр Алексей Гончарук. Он подчеркнул, что такое сокращение возможно благодаря введению IT-инструментов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата

РИА Новости12:55

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины минимум на 10%

RT на русском14:29

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%

Известия13:19

Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата на 10%

Московский Комсомолец13:09

Украинские премьер анонсировал сокращения госаппарата на 10%

Газета.Ru13:25

Премьер-министр Украины анонсировал сокращение госаппарата на 10%

REGNUM14:09

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата

News.ru13:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз

Слово и Дело 04:52
Политика

В Госдуме сообщили о возможном изменении нормы о ее роспуске

Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в основной закон Павел Крашенинников в интервью газете «Коммерсантъ».
РБК 20:24
Наука

Переносчиками коронавируса назвали панголинов

Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
ToDay News Ufa 07 февраля в 11:12
Космос

Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
РИА Новости 17:49
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости 08:43
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ вчера в 00:29
Политика

Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной

Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров.
РБК 18:15
Кино

Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

В 1996-м актер получил «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «12 обезьян» (1995).
Коммерсантъ 20:15
Футбол

Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»

Вести.Ru 16:52
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости 15:29
Спорт

Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине

Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Lenta.ru 13:23
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском 17:10
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею пропустит четвертую Олимпиаду подряд

Сборная Казахстана пропустит четвертую Олимпиаду подряд. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Sport24.ru 10:00
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 19:10
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей

Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей В пятницу был арестован заместитель начальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, главный фигурант громкого уголовного дела о хищениях у Минобороны 6,7 млрд руб.
Коммерсантъ 07 февраля в 14:51
Политика

Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по архипелагу Шпицберген

В посольстве отметили, что Россия не ставит вопрос о норвежском суверенитете над Шпицбергеном — этот архипелаг Осло получил на условиях, прописанных в договоре 1920 года.
РБК вчера в 16:36
Общество

Гороскоп на 10 февраля: убывающая Луна в Стрельцах обострит интуицию

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 февраля убывающая Луна в Стрельцах обострит интуицию, а события для представителей всех знаков зодиака будут прямым результатом действий и мыслей.
Пятый канал 19:00
Армия и оружие

Турецкая колонна бронетехники вошла в Идлиб

Взгляд.ру 04:05
Общество

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.
РБК 18:58
Армия и оружие

Ту-160 вооружат гиперзвуковыми «Кинжалами»

Источник рассказал, что рассматривается возможность установки «Кинжалов» на Ту-160.
Lenta.ru 19:56
Спорт

Большунов побил рекорд российских лыжников по очкам на Кубке мира

Четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Большунов побил рекорд российских лыжников по очкам на Кубке мира.
Газета.Ru 13:32
Происшествия

Пожар в ангаре в Москве локализовали

Отмечается, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в Москве.
RT на русском 19:40
Общество

Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины

В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
Lenta.ru 20:03
Происшествия

В Петербурге тело пропавшей в январе девушки достали из Невы

Газета.Ru 12:59
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

RT на русском 00:13
Происшествия

Инспектор охраны природы незаконно добыл более 20 особей соболя в Якутии

Якутия 24 20:14
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс вчера в 01:45
Общество

Китайские авиакомпании начали увольнять пилотов из России

Китайские авиакомпании начали сокращать российских пилотов. Об этом сообщают китайские СМИ.
REGNUM вчера в 07:23
Происшествия

Поиски пропавшего рыбака продолжаются в Долинском районе

Сегодня утром, 9 февраля, на поиски Виктора Куликова, пропавшего в Долинском районе, выдвинулись сотрудники полиции, ГИМС и администрации района.
АСТВ вчера в 19:46
Культура

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой же ночи

В первом же выпуске племя звёзд выиграло испытание и в награду получило возможность либо пополнить свою команду ещё одним участником, либо поселиться на острове, где есть запас еды.
Life.ru 01:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное